Freedom of Mobility revela si estamos listos para el transporte Eco-Friendly

Expertos de renombre internacional se han reunido en el Freedom of Mobility Forum, para abordar el desafío de la movilidad sostenible en un mundo en constante cambio climático

¿Somos las personas capaces de usar transporte “eco-friendly”? ¿Estaría de acuerdo en dejar de usar el transporte donde solo usted es el pasajero? El Freedom of Mobility Forum, organizado por Stellantis, ha reunido a expertos internacionales como Majora Carter (EEUU), Manal Jalloul (Líbano), Roberto Schaeffer (Brasil), Carlos Tavares (Portugal) y Matthias Schmelzer (Alemania) para discutir cómo nuestro planeta se adaptará a las necesidades de movilidad de más de 8 mil millones de personas en las próximas décadas.

Los ponentes analizaron la velocidad y las diferentes estrategias de electrificación en diferentes regiones del mundo. Mientras que en Europa y Estados Unidos la movilidad eléctrica avanza firmemente, en otras partes del mundo, como Asia, el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos tienen más viabilidad.

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, enfatizó la importancia de no mantener el statu quo en un momento en que el planeta se está calentando y enfrenta serios desafíos climáticos. Destacó que la tecnología de los vehículos eléctricos aún no es lo suficientemente asequible para lograr una transición efectiva hacia una movilidad más limpia en todos los estratos sociales.

Según la encuesta realizada por YouGov, uno de cada cuatro ciudadanos del mundo no está preparado para elegir modos de transporte "eco-friendly". Esta falta de preparación es particularmente evidente en los Estados Unidos, donde más de la mitad de los encuestados en áreas rurales expresaron su negativa a cambiar sus hábitos de transporte. Aunque tres de cada cuatro personas están en proceso de adoptar opciones más ecológicas, menos del 10% ha implementado cambios significativos, lo que sugiere que apenas estamos en las primeras etapas de preparación para cambios más profundos.

La encuesta también señala que seis de cada diez ciudadanos están dispuestos a abandonar el transporte individual, pero este entusiasmo varía según la ubicación geográfica. En países como India, Brasil y Marruecos, hay una mayor disposición a hacer este cambio en comparación con mercados más desarrollados, donde solo alrededor del 50% o incluso menos están dispuestos a hacerlo. En áreas rurales de los Estados Unidos, esta disposición cae al 28%, posiblemente debido a la menor disponibilidad de transporte público.

En cuanto a quién está liderando esta "revolución verde", se percibe que está en manos de legisladores y ciudadanos, con las empresas rezagadas, excepto en Estados Unidos.

No obstante, no se debe subestimar el poder de las generaciones jóvenes. Un cuarto de la población mundial cree que tienen la clave para nuestro futuro verde, con un notable 40% en la India que cree que puede liderar el cambio. Alexandre Devineau, Gerente General de YouGov, enfatizó que, aunque los jóvenes probablemente serán influyentes en este cambio hacia una movilidad más ecológica, todavía no se han materializado sus acciones de manera tangible. Sin embargo, sus elecciones y la dinámica resultante tendrán un impacto significativo en los desafíos de transporte que enfrentaremos a nivel mundial.

Sostenibilidad en España

El futuro de la movilidad en las grandes ciudades está estrechamente ligado al uso del coche eléctrico como respuesta a niveles alarmantes de contaminación. Líderes políticos han intentado establecer normativas para favorecer la movilidad sostenible, pero aún se requieren numerosos cambios para ver mejoras significativas.

En ciudades como Madrid o Barcelona, se han implementado restricciones a los vehículos diésel, que antes gozaban de popularidad entre los conductores. Sin embargo, ahora se busca reducir las emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno, especialmente de los coches diésel.

En Madrid, por ejemplo, está prohibida la circulación en el Distrito Centro para vehículos sin el distintivo ambiental de la DGT. En Barcelona, desde enero de 2022, los coches con la pegatina ambiental B ya no pueden circular en la Zona de Bajas Emisiones.

Los coches eléctricos, por otro lado, están siendo incentivados con beneficios como aparcamiento gratuito. En Madrid, se ha aumentado la tarifa de estacionamiento para coches contaminantes y se planea limitar la circulación de vehículos sin distintivo ECO o CERO para 2025.

Estas medidas se intensificarán con la Ley de Cambio Climático, que pretende establecer Zonas de Bajas Emisiones en municipios grandes. Sin embargo, la adopción de restricciones de circulación dependerá de los Ayuntamientos.

El uso del coche eléctrico es fundamental para alcanzar niveles de contaminación más bajos y ciudades más saludables y habitables. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, ya que se estima que en 2050 habrá alrededor de 2500 millones de estos vehículos en circulación.