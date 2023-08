Peugeot se une a “Under the pole” por un futuro limpio y sostenible

Con este acuerdo, Peugeot muestra su compromiso de un modo concreto, al ceder dos vehículos a Under the pole y se siente orgullosa de apoyar un programa medioambiental francés de alto nivel.

El programa “Under the pole”, fundado en 2008 por Ghislain Bardout y Emmanuelle Périé-Bardout en la pintoresca localidad bretona de Concarneau, ha establecido un compromiso inquebrantable con la exploración científica y la protección de los océanos. En este esfuerzo conjunto, Under the pole y Peugeot, la reconocida marca automovilística, se unen con un objetivo común: aplicar el conocimiento científico en beneficio de nuestros valiosos ecosistemas marinos.

Siguiendo esta visión compartida, Peugeot ha aportado un significativo apoyo logístico al programa Under the pole. Dos furgones Boxer, meticulosamente equipados, se suman a la causa para facilitar el transporte de herramientas esenciales y equipos vitales para las diversas misiones del programa.

Under the pole se enorgullece de llevar a cabo tres misiones fundamentales. En primer lugar, organizar expediciones audaces en todo el mundo, con un enfoque científico en la exploración de los océanos, particularmente en regiones polares y remotas. Esta investigación no solo amplía nuestra comprensión de los ecosistemas marinos, sino que también nos alerta sobre la urgente necesidad de protegerlos.

Además, Under the pole se dedica a respaldar la investigación científica a través de iniciativas como el programa “deeplife”. Este proyecto ambicioso se enfoca en descubrir y estudiar la vida marina en la zona mesofótica, ubicada entre los 30 y 200 metros de profundidad. La comprensión de esta vida marina y su papel crucial en la salud de los océanos es fundamental para nuestras acciones de conservación.

Sin embargo, Under the pole no se limita a la investigación, sino que también se esfuerza por crear conciencia y fomentar la conservación. Creyendo firmemente en el poder del conocimiento compartido, el programa lleva a cabo iniciativas educativas y de sensibilización dirigidas al público en general y a centros educativos. La convicción subyacente es que la educación es la clave para inspirar la acción y la protección de nuestros frágiles entornos marinos.

Mientras Under the pole despliega su conocimiento científico para proteger los océanos, Peugeot se embarca en su propio viaje hacia la sostenibilidad. Con un horizonte fijado en 2038, la marca se compromete a lograr la neutralidad de carbono. Esto implica una transformación profunda, que va más allá de la electrificación total de su gama de vehículos.

El ambicioso plan "Carbon Net Zero 2038" de Peugeot abarca múltiples facetas. Desde la electrificación gradual de su línea de modelos, con versiones electrificadas para todos los vehículos en 2023 y una gama totalmente eléctrica en 2025, hasta consideraciones clave como el uso de materiales sostenibles y la incorporación de energías renovables en su proceso de producción.

El enfoque "4R" (reparar, refabricar, reutilizar y reciclar) guiará la filosofía de diseño y fabricación de Peugeot, asegurando la prolongación de la vida útil de los productos y reduciendo el impacto ambiental.

Este apoyo tangible de Peugeot a Under the pole es un ejemplo concreto de cómo las alianzas entre la industria y la ciencia pueden contribuir significativamente a la sostenibilidad y la preservación de nuestro planeta. Juntos, están trazando un camino hacia un futuro más limpio y responsable, donde la movilidad y la investigación se fusionan en un impulso común hacia la armonía con nuestros valiosos ecosistemas marinos.