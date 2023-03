Bruselas acuerda con Alemania levantar el veto a los coches de combustión

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha anunciado este sábado un acuerdo con Alemania para el levantamiento de su veto a la prohibición de motores de combustión en 2035.

"Hemos llegado a un acuerdo con Alemania sobre el uso futuro de combustibles sintéticos en los automóviles", ha anunciado Timmermans en su cuenta de Twitter.

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.



We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.