¿Por qué se ha eliminado Dark and Darker de Steam?

Dark and Darker, un juego que presentaba una perspectiva única dentro del género de 'shooter de extracción', conocido gracias a títulos como Escape From Tarkov, ha enfrentado significativas dificultades debido a la avalancha de críticas negativas en las últimas semanas.

Tras las acusaciones contundentes de que el equipo de desarrollo había plagiado el código de Nexon, las fuerzas policiales llevaron a cabo una operación de registro en las instalaciones de IRONMACE, marcando así el inicio de una serie de complicaciones legales.

Dark and Darker, un juego que presentaba una perspectiva única dentro del género de 'shooter de extracción', conocido gracias a títulos como Escape From Tarkov, ha enfrentado significativas dificultades debido a la avalancha de críticas negativas en las últimas semanas.

Tras las acusaciones contundentes de que el equipo de desarrollo había plagiado el código de Nexon, las fuerzas policiales llevaron a cabo una operación de registro en las instalaciones de IRONMACE, marcando así el inicio de una serie de complicaciones serias.

Dark and Darker, el emocionante título de juego PvPvE hardcore, experimentó un notorio aumento en popularidad a lo largo de sus etapas de prueba. Según las estadísticas de TwitchTracker, el número de espectadores durante las pruebas de acceso anticipado, que tuvieron lugar en octubre, noviembre, enero y febrero, mostró un crecimiento constante.

El punto culminante se alcanzó en febrero, cuando el juego atrajo a más de 265,000 usuarios simultáneos, marcando un hito en su historia.

La premisa de Dark and Darker es desafiante: los jugadores se aventuran en entornos implacables con el objetivo fundamental de sobrevivir.

Similar a Escape From Tarkov, el juego pone a los jugadores en mazmorras donde deben saquear, cumplir tareas, enfrentarse a otros jugadores y enemigos controlados por la IA, y finalmente escapar del mapa con éxito. Esta propuesta atractiva contribuyó a su creciente popularidad y a su comparación con otros títulos similares.

El rumbo prometedor de Dark and Darker cambió drásticamente debido a una serie de problemas legales.

La editorial coreana Nexon, una de las más grandes e influyentes del sector, presentó una demanda contra Ironmace.

Según Nexon, Dark and Darker había plagiado el código de uno de sus juegos más exitosos, Dungeon Fighter Online. Nexon alegó que Ironmace había violado sus derechos de autor y solicitó una orden judicial para retirar el juego del mercado. Además, pidió una indemnización por daños y perjuicios.

La demanda fue admitida a trámite por un tribunal de Estados Unidos, que ordenó a Steam que eliminará Dark and Darker de su catálogo. Así, el juego desapareció sin previo aviso, dejando a miles de jugadores decepcionados y confundidos.

Ironmace se defendió diciendo que no había copiado nada y que su juego era original y diferente. Sin embargo, no pudo demostrarlo ante el juez, que falló a favor de Nexon.

Como resultado, el juego fue retirado de Steam tras una orden de cese y desistimiento emitida por Nexon, que afirmó que los fundadores de Ironmace habían utilizado activos robados para desarrollar Dark and Darker.

Los creadores de Dark and Darker, Ironmace, negaron rotundamente las acusaciones de Nexon según publica gamerant.com. A pesar de la negativa, la situación escaló, culminando en un allanamiento de la sede de Ironmace por parte de la policía coreana.

Early Acess has been delayed a bit. But we know what to do. 🫡🛡️ HOLD THE LINE 🛡️🫡 #DarkAndDarker pic.twitter.com/MPSaKUuhbZ

El 24 de marzo, una orden de cese y desistimiento llevó a la eliminación abrupta del juego de Steam, borrando su presencia en la plataforma de un día para otro. La comunidad de jugadores notó la desaparición de activos, capturas de pantalla y funciones en línea.

Para reintegrar Dark and Darker a Steam, Ironmace deberá presentar una Contranotificación que acepte la jurisdicción de un Tribunal Federal de EE. UU. y explicar por qué considera incorrecta la eliminación.

Nexon tendrá un plazo de catorce días para presentar una demanda. Si no se presenta, Steam restablecerá el juego. Sin embargo, es probable que ambas partes busquen un acuerdo para evitar costosos litigios.

El destino de Dark and Darker y de Ironmace es incierto en medio de este conflicto. El juego, considerado una joya independiente, enfrenta la incertidumbre mientras la comunidad de jugadores observa la batalla legal en curso con gran interés.

According to some messages on the official discord... more details confirmed soon.



During this time we prefere to stay neutral and let time speak but the hope is there and I think we getting closer to Early Acces.



Nothing confirmed yet.



🫡🛡️ HOLD THE LINE 🛡️🫡 https://t.co/g7lu3ZJl1H