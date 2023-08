Juegos gratis de PS Plus para PS5 y PS4 en septiembre 2023

¡Tres nuevos videojuegos gratis de PS Plus para suscriptores de PlayStation Plus llenos de acción, fantasía, sonido inmersivo y efectos especiales sorprendentes!

Si eres miembro de PlayStation Plus, puedes obtener una variedad de juegos gratis cada mes. Estos juegos pasan a ser de su propiedad de manera permanente una vez que los haya agregado a tu biblioteca.

Juegos gratis PS Plus en Septiembre 2023

Los juegos de este mes estarán disponibles el martes 5 de septiembre para todo el mes. Esto se filtró a través de 'billbil-kun' en Deallabs , que es un filtrador confiable y luego se confirmó en el Blog de PlayStation.

Black Desert Traveler Edition (PS4)

Black Desert tiene críticas mediocres en PS4 con un 61 en Metacritic. La Traveler Edition es una forma sólida de ingresar al juego y ver lo que tiene para ofrecer con una serie de contenido adicional para miembros de PS Plus.

El MMORPG de mundo abierto conocido como Black Desert ofrece una amplia gama de experiencias, que abarcan desde emocionantes batallas y asedios en guerra, hasta exploración y una diversidad de actividades habilidosas para la vida cotidiana, como: el comercio, la pesca, la cría de caballos. , la alquimia, la cocina y la recolección. ¡Inicia hoy mismo la aventura que tanto has deseado!

Generation Zero (PS4)

Generation Zero es una versión diferente del género de supervivencia en mundo abierto. Tú y tus amigos podéis formar equipo en un mundo invadido por máquinas y derribarlas con una variedad de armas y herramientas. El juego no obtuvo buenas críticas, con un puntaje de 45 en Metacritic , pero ha recibido muchas actualizaciones y contenido nuevo desde entonces.

Recibe una puntuación de 42 en Metacritic.

Sumérgete en un juego de alta intensidad que sigue la dinámica del gato y el ratón, todo ello enmarcado en un extenso mundo abierto que cobra vida gracias al motor de juego premiado, Apex. Explora la emocionante experiencia de un enfrentamiento explosivo entre presas y depredadores en un vasto escenario.

Este rediseño de la Suecia de los años 80 te sumerge en un escenario donde máquinas hostiles han invadido la serenidad del campo. Tu tarea es luchar contra esta amenaza mientras descubres el enigma que se esconde tras los sucesos.

Utilizando estrategias de guerrilla perfeccionadas en el fragor de la batalla, podrás emplear tácticas para atraer, paralizar o eliminar a tus enemigos en emocionantes y creativas confrontaciones dentro de este mundo abierto.

Saints Row (PS4 and PS5)

El reinicio de Saints Row no funcionó tan bien como muchos esperaban, pero ahora puedes ver sus paquetes DLC, varias actualizaciones y el juego base original a través de PS Plus. En nuestra revisión de Saints Row , le dimos un 7/10 y obtuvimos resultados bastante positivos, pero no era exactamente lo que buscábamos en el reinicio. Sin embargo, todavía hay algo de diversión.

El juego obtuvo una puntuación de 61 en Metacritic.

Creado por Deep Silver Volition, Saints Row experimenta un reinicio total, ofreciendo una configuración completamente fresca, personajes inéditos y un tono completamente renovado, todo ello diseñado para la audiencia actual de jugadores.

La trama de Saints Row se desarrolla en Santo Ileso, una ciudad ficticia vibrante situada en el suroeste de los Estados Unidos, la cual se destaca como una de las metrópolis más variadas y eclécticas jamás concebidas en la franquicia. A lo largo de este excepcional recorrido, tres compañeros se unen al protagonista, con el objetivo de emprender una asombrosa travesía hacia la autenticidad. Neenah, una experta conductora y mecánica de Los Panteros, Kevin, quien desempeña el rol de DJ y pertenece a The Idols, y Eli, un emprendedor en busca de fortuna que llegó a Santo Ileso.

Encarnando a El Jefe, el jugador tiene el poder de definir su propia identidad mientras construye su imperio del crimen. No obstante, el camino estará obstaculizado por tres facciones enemigas implacables que actualmente controlan Santo Ileso: Los Panteros, un grupo enfocado en el músculo y la autoridad; Los Idols, cuyas motivaciones son la fama y la notoriedad; y Marshall Defense Technologies, un conglomerado militar de carácter privado.

La experiencia ofrece la posibilidad de disfrutar del modo cooperativo sin restricciones para dos jugadores, ya sea en la plataforma PS4 o PS5. En lo que concierne a los detalles específicos para la PS5, se están incorporando características destinadas a las consolas de nueva generación, y se anticipa el momento en que se proporcionarán más detalles conforme se acerque la fecha de lanzamiento del juego.

Juegos gratis PS Plus de Agosto 2023

Aún tienes la oportunidad de conseguir los videojuegos de agosto si aún no los tienes. Hasta el 4 de septiembre, tienes la posibilidad de agregarlos a tu colección Recuerda que podrás jugar cualquiera de estos de manera indefinida, siempre y cuando mantengas tu suscripción a cualquier nivel de PlayStation Plus.

Midnight Fight Express - PS4

MediEvil Resurrection (PSP) - PS5 and PS4 (Premium)

Lost Judgment - PS5 and PS4

Destroy All Humans 2 Reprobed - PS5 and PS4

Sea of Stars - PS5 and PS4

Moving Out 2 - PS5 and PS4

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures - PS5 and PS4

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition - PS5 and PS4

Spellforce III Reforced - PS4

Destiny 2: La Reina Bruja (expansión) - PS5 and PS4Two Point Hospital: Jumbo Edition - PS4

Source of Madness - PS5 and PS4

Cursed to Golf - PS5 and PS4

Dreams- PS4

PJ Masks: Heroes of the Night - PS5 and PS4

Pursuit Force: Extreme Justice (PSX) - PS5 and PS4 (Premium)

Ape Escape: On the Loose (PSP) - PS5 and PS4 (Premium)

Aumenta el precio de la suscripción PS Plus en todo el mundo

Tal como anuncia, gematsu.com, La empresa también informó que a partir del 6 de septiembre, se producirá un incremento en el costo de los planes de membresía de 12 meses para PlayStation Plus en todo el mundo, en todos los planes con beneficios. Los precios actualizados se detallan a continuación:

Membresía básica de 12 meses para PlayStation Plus Nuevo precio: $79,99 / £59,99 / €71,99 / ¥6,800 Precio anterior: $59,99 / £49,99 / €59,99 / ¥5,143

Membresía adicional de 12 meses para PlayStation Plus Nuevo precio: $134,99 / £99,99 / €125,99 / ¥11,700 Precio anterior: $99,99 / £83,99 / €99,99 / ¥8,600

Membresía Premium de 12 meses para PlayStation Plus Nuevo precio: $159,99 / £119,99 / €151,99 / ¥13,900 Precio anterior: $119,99 / £99,99 / €119,99 / ¥10,250

Estos nuevos precios para la membresía de 12 meses continuarán ofreciendo un descuento en comparación con la adquisición de membresías de uno o tres meses a lo largo de un período de 12 meses.

Para los suscriptores que ya cuentan con una membresía de 12 meses, el aumento de precio no se aplicará hasta su próxima fecha de renovación a partir del 6 de noviembre. Sin embargo, cualquier modificación en la membresía realizada a partir del 6 de septiembre, como actualizaciones, reducciones o la compra de tiempo adicional, resultará en la actualización del plan y la incorporación de los nuevos precios.

¡Ahora ya tienes por adelantado los nuevos títulos de videojuegos PS Plus para septiembre!