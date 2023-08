¡Pokémon Presents saldrá el 8 de agosto!

¿Te gustan los videojuegos de Pokémon? Si es así, no te puedes perder el Pokemon Present 8 de agosto, el evento más esperado por los fans de esta saga.

El Pokémon Present el 8 de agosto será una presentación en línea que durará unos 40 minutos y que se podrá ver en el canal oficial de YouTube de Pokémon. En ella, se revelarán las últimas novedades sobre los juegos de Pokémon que saldrán próximamente, como Pokémon Scarlet & Violet, las nuevas versiones para Nintendo Switch que se ambientan en Londres.

También se hablará de Global Pokémon Go Fest 2023, el festival mundial de Pokémon Go, que contará con la participación de miles de entrenadores que podrán capturar Pokémon exclusivos y participar en actividades especiales.

Pokemon Go Fest 2023: un evento mundial de emociones y sorpresas

Los entusiastas de Pokémon deben prepararse para la emocionante primera expansión, Pokémon Scarlet & Violet. Esta semana, del 4 al 6 de agosto, tuvo lugar el tan esperado Pokémon Go Fest 2023 en Londres, y en Osaka, Japón. Además, se han anunciado más festividades para Nueva York y otras ciudades del mundo.

Próximos Pokemon Go Fest

Los fanáticos tienen más para anticipar, ya que se vienen los siguientes eventos:

Pokemon Go Fest en Nueva York, U.S.A: Del 18 al 20 de agosto de 2023. Evento global: 26 y 27 de agosto de 2023.

¿Cómo será el evento global Pokemon Go Fest 2023?

¡La emoción se extenderá por todo el mundo! El evento más grande de Pokémon GO del año, el Festival de Pokémon GO 2023: Global, está a punto de comenzar.

Más de 70 Pokémon aparecerán durante el evento, ¡y algunos afortunados podrían incluso encontrar Pokémon variocolor que hacen su debut en el juego!

Lo mejor de todo es qu e los entrenadores podrán participar en este evento global de forma gratuita desde cualquier lugar del mundo.

Aquellos que decidan obtener una entrada para el evento recibirán bonificaciones y premios especiales, ¡incluso la oportunidad de encontrarse con el Pokémon singular Diancie!

Pokemon Presents - ¡No te lo pierdas!

Para los seguidores de Pokémon, el martes 8 de agosto se llevará a cabo una nueva presentación de Pokémon Presents.

En eventos pasados, esta presentación ha revelado emocionantes noticias, como el anuncio del próximo DLC, The Hidden Treasure of Area Zero, para Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Se esperan más sorpresas, como actualizaciones sobre Pokémon Sleep, Pokémon GO, Pokémon Trading Card Game, Pokémon Masters EX, Pokémon UNITE y Pokémon Café ReMix.

También podríamos obtener información sobre el Campeonato Mundial Pokémon 2023 en Yokohama, (del viernes 11 al domingo 13 de agosto=¡). Este evento reunirá a los mejores jugadores de Pokémon de todo el mundo en competencias de videojuegos, cartas y Pokkén Tournament. Sin duda, será una oportunidad única para presenciar a los maestros de Pokémon en acción y aprender de sus estrategias.

¿Cómo ver Pokémon Presents en vivo?

Para aquellos que no quieran perderse las emocionantes noticias y revelaciones en el Pokémon Presents, podrán sintonizar en vivo a las 2 p.m., hora del Reino Unido, en el canal oficial de YouTube de Pokémon.

¿Qué esperar en Pokémon Presents?

Aunque no hay detalles concretos sobre los anuncios que se realizarán en el Pokémon Presents, las expectativas son altas.

Se espera que se den más detalles sobre el Campeonato Mundial Pokémon 2023 en Yokohama, junto con actualizaciones sobre Detective Pikachu Returns, Pokémon Concierge y la serie de stop-motion de Netflix.

Además, podríamos obtener más información sobre los juegos móviles de Pokémon, incluidos los nuevos DLC de Scarlet y Violet, que llevarán a los jugadores a la emocionante región de Kitakami.

Aparte de eso, lo más probable es que haya actualizaciones más pequeñas para varios juegos móviles de Pokémon o incluso para , ya que el Poké-Team todavía está publicando activamente nuevos DLC y trabajando en esos juegos

Ya sabemos que el DLC se dividirá en dos partes, con la primera, The Teal Mask, que saldrá este otoño, seguida de The Indigo Disk en invierno. La expansión sacará a los jugadores de la región de Paldea a un nuevo lugar conocido como Kitakami.

Cómo ves, el Pokemon Present 8 de agosto será un evento lleno de sorpresas y emociones para los amantes de Pokémon. ¿Qué esperas del Pokemon Present 8 de agosto?