El E3, el evento más importante de los videojuegos, ha sido cancelado

El evento, que pretendía convertirse en el primer encuentro presencial desde 2019, iba a llevarse a cabo entre el 13 y el 16 de junio en Las Vegas, Estados Unidos.

La Electronic Entertainment Expo (E3) 2023, que se tenía prevista realizar del 13 al 16 de junio en Las Vegas, ha sido cancelada oficialmente. La noticia llega después de que varios de los principales actores del sector, como Microsoft, Nintendo y Ubisoft, anunciaran su ausencia en el evento. Los rumores de cancelación empezaron a circular con fuerza, y finalmente la The Entertainment Software Association (ESA) confirmó la noticia a través de Twitter, indicando que no habrá actividades ni en línea ni presenciales: ”sigue siendo un evento y una marca queridos", pero la edición de este año "simplemente no obtuvo el interés sostenido necesario para ejecutarlo de una manera que mostraría el tamaño, la fuerza y el impacto de nuestra industria". Como podemos ver, los rumores en esta oportunidad se han materializado en una amarga realidad.

El E3, que ha sido un punto de encuentro clave para la industria de los videojuegos desde 1995, ha perdido fuerza en los últimos años. La pandemia lo obligó a cancelar su edición de 2020 y a realizar la de 2021 de manera virtual. El evento de 2022 fue anunciado pero cancelado antes de que se diera a conocer su programación. Aunque se esperaba que el modelo híbrido presencial y en línea fuera el futuro del evento, la cancelación del E3 2023 deja en duda su recuperación.

En gran parte la “culpa” de esta decisión la tienen las compañías históricas como Sony, Nintendo o Microsoft, que desde hace años han dejado de asistir a este histórico evento sustituyéndolo por presentaciones propias desde sus canales y poder así centrarse en sus grandes lanzamientos y anuncios.

La ESA deberá encontrar una estrategia para recuperar la relevancia del E3, ya que no es la única propuesta del sector. The Game Awards, creado por Geoff Keighley, celebrará su Summer Game Fest en junio, mientras que Bethesda y Ubisoft también tendrán sus propios eventos en ese mes. La cancelación del E3 2023 ha dejado a la comunidad de jugadores y a la industria en general con muchas preguntas sobre el futuro del evento y su capacidad para adaptarse a los cambios en la forma en que se realizan los eventos en la era post-pandemia.