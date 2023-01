Twitter está bloqueando clientes de terceros intencionadamente

Tras varios días de especulaciones, Twitter confirmó al fin lo que todos pensábamos, y es que el bloqueo que realizó durante estos días a aplicaciones como Tweetbot ha sido totalmente intencionado. La empresa compartió un tweet en la cuenta oficial para desarrolladores donde “explica” el por qué de esta decisión. Según la compañía de Elon Musk, simplemente están haciendo cumplir sus reglas de la API que existen desde hace mucho tiempo.

Se venía especulando varios días con que este bloqueo había sido totalmente intencionado y no se debía a un error temporal de la red social. “Twitter está haciendo cumplir sus reglas de API. Eso puede resultar en que algunas aplicaciones no funcionen”, es la explicación que han dado en sus canales oficiales. Lo más raro es que la empresa no menciona cuál es esa famosa regla que violan las apps de terceros.

Twitter tampoco se ha puesto en contacto con los desarrolladores afectados. Según el medio The Verge, el co-creador de Tweetbot, Paul Haddad, dijo que todavía están esperando una respuesta formal por parte de la empresa. "Si hay alguna regla que hemos estado rompiendo sin saberlo durante los últimos 10 años o más, nos encantaría saber cuál es para que, si es posible, podamos cumplirla", dijo Haddad.

Tweetbot has been around for over 10 years, we've always complied with the Twitter API rules.



If there's some existing rule that we need to comply with, we'd be happy to do so, if possible. But we do need to know what it is...@TwitterDev, you know how to reach us. https://t.co/RujogIjRvx