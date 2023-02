Microsoft anuncia un nuevo acuerdo con NVIDIA para integrar juegos de PC

Microsoft ha anunciado, junto con NVIDIA, un acuerdo de colaboración de 10 de duración que permite introducir los juegos de PC de Xbox en el servicio de juegos en la nube NVIDIA® GeForce NOW

El acuerdo se ha anunciado hoy en una conferencia de prensa de Microsoft en Bruselas donde, también, ha compartido que ha cerrado un acuerdo de 10 años para llevar la última versión de Call of Duty a la plataforma de Nintendo tras la fusión con Activision.

El acuerdo va a permitir a los jugadores transmitir títulos de Xbox para PC desde GeForce NOW a PC, macOS, Chromebooks, smartphones y otros dispositivos. También permitirá la transmisión de títulos de Activision Blizzard para PC, como Call of Duty, a través de GeForce NOW tras el cierre de la adquisición de Activision por parte de Microsoft.

Según ha explicado Phil Spencer, consejero delegado de Microsoft Gaming, "Xbox mantiene su compromiso de ofrecer a la gente más opciones y encontrar formas de ampliar la forma de jugar. Esta asociación ayudará a aumentar el catálogo de títulos de NVIDIA para incluir juegos como Call of Duty, al tiempo que dará a los desarrolladores más formas de ofrecer juegos en streaming. Estamos encantados de ofrecer a los jugadores más formas de jugar a los juegos que les gustan".

La alianza ofrece más opciones a los jugadores y resuelve las dudas de NVIDIA sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Por ello, NVIDIA ofrece todo su apoyo a la aprobación reglamentaria de la adquisición.

Microsoft y NVIDIA van a empezar a trabajar para integrar, cuanto antes, los juegos de PC Xbox en GeForce NOW, de manera que los miembros de GeForce NOW puedan transmitir los juegos de PC que compren en la Windows Store, incluidos los títulos de terceros asociados en los que el editor haya cedido los derechos de transmisión a NVIDIA. Los juegos Xbox para PC disponibles actualmente en tiendas de terceros como Steam o Epic Games Store también podrán transmitirse a través de GeForce NOW.