Twitter Blue aumenta el límite de caracteres a 10.000

Twitter anunció hace unos meses la llegada de "Twitter Blue", una nueva suscripción de pago que ofrece a los usuarios varias características adicionales. La más destacable es la anunciada recientemente: La posibilidad de escribir tweets de hasta 10,000 caracteres, lo que supone un aumento significativo con respecto al límite actual de 280 caracteres.

Además de la ampliación del límite de caracteres, Twitter Blue también incluirá nuevas opciones de formato para los tweets, como la posibilidad de resaltar palabras en negrita o cursiva. Estas características se sumarán a las ya existentes como la capacidad de crear hilos de tweets y programar tweets para su publicación en el futuro.

