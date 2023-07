¡Descubre las ventajas y desventajas de las redes sociales!

¿Sabes qué son las redes sociales y para qué sirven? Seguro que has oído hablar de ellas, o incluso las usas a diario. Pero, ¿conoces sus ventajas e inconvenientes?

Las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos y vivimos. Nos permiten conectarnos con personas de todo el mundo, puedes hacer nuevos amigos, aprender sobre diferentes culturas y compartir tus intereses. ¡Es como tener un pasaporte virtual a diferentes partes del mundo!

Además puedes estar al tanto de las últimas noticias, disfrutar de entretenimiento diverso, gestionar nuestra identidad digital y encontrar oportunidades laborales. No obstante, también existen riesgos como la adicción, el ciberacoso, la vulneración de nuestra privacidad, la desconexión del mundo real

¿Qué son las redes sociales?

Las redes sociales son plataformas digitales que permiten a las personas comunicarse, compartir información, crear contenidos y formar comunidades en línea. Algunas de las redes sociales más populares son Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok. Cada una tiene sus propias características, funciones y público objetivo.

¿Qué ventajas tienen las redes sociales?

Las redes sociales tienen muchas ventajas, tanto para los usuarios individuales como para las empresas, organizaciones o colectivos. Algunas de estas ventajas son:

Comunicación instantánea

Las redes sociales permiten una comunicación rápida y directa con otras personas, sin importar la distancia. A través de mensajes privados, comentarios o chat en tiempo real, podemos mantenernos en contacto con amigos y familiares de forma instantánea sin importar la distancia o el tiempo.

Difusión de denuncias sociales

Una de las ventajas más destacadas de las redes sociales es su capacidad para difundir denuncias sociales y generar conciencia sobre problemas relevantes. A través de publicaciones compartidas, hashtags y campañas virales, se puede dar visibilidad a situaciones injustas y promover la acción colectiva.

Fomentan la participación, la colaboración, el aprendizaje y la solidaridad entre los usuarios.

A través de las redes sociales también se pueden fomentar la solidaridad y colaboración, hay quien ha lanzado peticiones de ayuda en redes sociales, buscando una mascota, a una persona o incluso un trabajo y ha logrado un aluvión de respuestas tratando de ayudarle.

Posibilidad de gestionar la marca personal y mayores oportunidades profesionales

Las redes sociales también nos brindan la oportunidad de construir y gestionar nuestra marca personal. Mediante perfiles profesionales en plataformas como LinkedIn, podemos destacar nuestras habilidades, experiencia y logros, conectándonos con potenciales empleadores o colaboradores en el ámbito laboral.

Además, podemos utilizar estas redes para compartir contenido relevante y establecernos como referentes en nuestro campo de trabajo, creando una imagen positiva y profesional para impulsar nuestra carrera.

Las redes sociales también pueden abrir puertas a oportunidades laborales.

¿Qué desventajas tienen las redes sociales?

Las redes sociales también tienen algunos inconvenientes o riesgos que hay que tener en cuenta. Algunos de estos son:

Pueden generar distracción e incluso adicción

Si se usa de forma excesiva o inadecuada. Al navegar por cualquier red social, uno sabe cuando empieza pero no cuando acaba.

A menudo se pierde mucho tiempo, que se resta de otras actividades diarias. En algunos casos se puede crear una dependencia de la participación en una red social hasta tal punto que se convierte en una adicción. Esto puede pasar a cualquier edad, pero especialmente en momentos de cambios como en la adolescencia.

Puede afectar a la privacidad, la seguridad o la reputación de los usuarios

En las redes sociales nos encontramos fenómenos como los ‘trolls', o personas que buscan los foros y redes sociales para generar controversia y enfrentar a los otros usuarios. Les gusta llamar la atención.

Sus comentarios pueden llegar a molestar a las personas participantes. Por otro lado, no se deben compartir datos personales ya que estos datos pueden ser vistos por muchas personas.

Difundir información engañosa

Precisamente en las redes sociales se pueden crear ‘falsas polémicas’ por parte de ‘trolls’ y otros usuarios que sin serlo creen una información que es falsa y la difunden. Que algo se haya publicado no lo hace ser cierto.

A menudo en redes sociales se puede llegar a encumbrar o atacar a personas o colectivos, sin respetar que las diferencias de opinión son válidas tanto fuera como dentro de la red.

Riesgos de ciberacoso, el odio, la suplantación de identidad y robos de datos personales

Las redes sociales también introducen riesgos en cuanto a nuestra seguridad. Existe la posibilidad de ser víctimas de ciberacoso, recibiendo mensajes ofensivos o amenazantes por parte de desconocidos.

Además, corremos el riesgo de ser víctimas de suplantación de identidad, donde alguien puede utilizar nuestros datos personales para actuar en nuestro nombre. Del mismo modo, existe la posibilidad de que nuestros datos personales sean robados y utilizados de forma fraudulenta.

Seguramente es una de las partes más oscuras de las redes sociales, son una herramienta que se puede usar para el acoso y la intimidación. A través de las redes sociales una persona puede verse insultada o amenazada por otras, que generalmente se escudan bajo un seudónimo y no bajo su nombre real

¿Cómo proteger la privacidad en las redes sociales?

Para proteger la privacidad en las redes sociales, hay que seguir una serie de consejos o buenas prácticas. Algunas de estas son:

- Establece un nivel de privacidad adecuado para cada red social. Puedes elegir quién puede ver tus publicaciones, tus fotos, tus amigos o tu perfil.

- No compartas datos personales o contraseñas con nadie. Tampoco los escribas en lugares públicos o accesibles por otros usuarios.

- No aceptes solicitudes de amistad o de contacto de personas desconocidas o sospechosas. Pueden ser perfiles falsos o bots que quieren obtener información sobre ti.

- No publiques ni compartas contenidos que puedan comprometer tu privacidad o la de otras personas. Piensa antes de publicar si el contenido es adecuado, veraz y respetuoso.

- Usa opciones de seguridad como el bloqueo o el reporte. Si alguien te molesta, te acosa o te amenaza en una red social, puedes bloquearlo o denunciarlo.

¿Cómo usar las redes sociales de forma responsable?

Como has visto, las redes sociales tienen aspectos positivos y negativos. Por eso, es importante usarlas de forma responsable y consciente. Aquí te damos algunos consejos para hacerlo:

- Establece un tiempo límite para usar las redes sociales cada día, y respétalo.

- Sé selectivo con lo que publicas y con quién lo compartes. Piensa antes de publicar si el contenido es adecuado, veraz y respetuoso.

- Protege tu privacidad y tu seguridad. No compartas datos personales o contraseñas con nadie. Usa opciones de seguridad como el bloqueo o el reporte.

- Busca fuentes fiables y contrasta la información antes de creerla o compartirla. No difundas bulos o fake news.

- Respeta a los demás usuarios y sus opiniones. No insultes, no amenaces y no discrimines. Sé educado y tolerante.

Teléfonos útiles para temas de acoso o ciberbullying en redes sociales

Fundación ANAR: 900 20 20 10

Ministerio de Educación- ‘Acoso Escolar’: 900 018 018

Policía Nacional.

Grupo de protección al menor en el uso de las NNTT

915 822 358

Brigada de investigación tecnológica

915 889 522/ 915 889 555

Guardia Civil – Unidad delitos telematicos

www.gdt.guardiacivil.es

SOS BULLYING

Teléfono; 620 489 332

Esperamos que este artículo te haya ayudado a entender mejor las ventajas y desventajas de las redes sociales. Recuerda que las redes sociales son herramientas muy útiles y divertidas, pero que hay que usarlas con cuidado y responsabilidad. ¿Te animas a seguir estos consejos?

