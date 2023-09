Ya han visto la Switch 2 y su rendimiento impresiona

Nintendo permitió a algunos desarrolladores conocer la Switch 2 a puerta cerrada. Todavía en forma de prototipo estéticamente, pero revelando un salto significativo en calidad gráfica

La noticia de la exhibición de la Switch 2 se filtró a través de varias fuentes de la industria, incluyendo Eurogamer y VGC. Según los informes, Nintendo presentó demostraciones técnicas que destacaron las capacidades del hardware de la Switch 2. Entre estas demostraciones se incluyó una versión mejorada de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", una de las franquicias más icónicas de Nintendo. Es importante destacar que esta versión mejorada fue diseñada únicamente con fines demostrativos y no se confirmó su lanzamiento.

Otra demostración que generó un gran interés fue "The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience". Este programa, desarrollado por Epic Games para mostrar las capacidades de su motor gráfico en consolas de última generación, se ejecutó en la Switch 2 con gráficos comparables a los de PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Esto fue posible gracias al avanzado trazado de rayos y la tecnología de reescalado por inteligencia artificial de Nvidia, conocida como DLSS.

La noticia sobre la Switch 2 ha reavivado las especulaciones sobre su fecha de lanzamiento. Aunque Nintendo no ha proporcionado detalles concretos, se espera que la consola llegue al mercado a finales de 2024. Sin embargo, algunos informes sugieren que la compañía japonesa podría acelerar su lanzamiento en un esfuerzo por competir con sus rivales en la próxima temporada de compras navideñas.

Los desarrolladores que tuvieron acceso a la Switch 2 quedaron impresionados por su capacidad de rendimiento, que parece estar a la par con la PlayStation 5. Además de las demostraciones de juegos, se especula que la nueva consola podría introducir una serie de características y especificaciones técnicas avanzadas que prometen una experiencia de juego mejorada.

A medida que se revelan más detalles sobre la Switch 2, los fanáticos de Nintendo y la industria de los videojuegos en general están ansiosos por conocer cómo esta nueva plataforma transformará el panorama de los videojuegos y qué innovaciones traerá consigo. Nintendo se mantiene en silencio sobre los detalles específicos, pero una cosa es segura: la próxima generación de consolas de Nintendo promete emocionantes avances tecnológicos y experiencias de juego más inmersivas.