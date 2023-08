Gamescom 2023: fechas, horarios y más detalles

¿Te gustan los videojuegos? Entonces no te puedes perder el evento más importante del año: Gamescom 2023, que se celebra en Colonia del 23 al 27 de agosto.

Gamescom 2023 es el lugar donde se reúnen los mejores desarrolladores y editores de videojuegos del mundo para mostrar sus novedades.

Este año, el evento contará con la presencia de grandes nombres como, Lego, Microsoft, Xbox y muchos más. Además, el evento se inaugurará con el espectáculo Opening Night Live de Geoff Keighley, el famoso presentador y periodista de videojuegos, que promete sorprendernos con anuncios exclusivos y tráilers inéditos.

Gamescom 2023: el evento anual de videojuegos en Colonia, Alemania

La Gamescom 2023 representa uno de los eventos más esperados en el mundo de los videojuegos, llevado a cabo de manera anual en Colonia, Alemania.

A diferencia del E3, la particularidad de la Gamescom radica en que está accesible para el público en general, brindando la oportunidad de experimentar de primera mano algunos de los títulos más destacados en camino para PS5 y Xbox Series X.

Expositores de más de 60 países

SEGA en la #gamescom2023

Aquí hay un adelanto de nuestro stand en el pabellón 8 👀.

¡Te esperamos con muchas demostraciones jugables, productos exclusivos y mucho más!



See you soon 💙 pic.twitter.com/MfHxUElQtj — SEGA Latinoamérica (@SegaArgentina) August 23, 2023

Este año, la Gamescom 2023 promete marcar un hito como uno de los mayores eventos en su historia. Con la participación de 1220 expositores provenientes de más de 60 países diferentes, la feria ocupará un extenso espacio de exhibición de 230.000 metros cuadrados.

Entre los aspectos destacados de la exposición se encuentran los eventos en el piso de exhibición, entre los que destacan el regreso del "Opening Night Live" presentado por Geoff Keighley y el "Future Games Show" organizado por GamesRadar.

El Preshow de Gamescom 2023 Opening Night Live

La antesala de Gamescom 2023, conocida como "Opening Night Live", ofreció el martes 22 de agosto, una emocionante serie de avances de juegos que están en el horizonte.

La presentación comenzó con un adelanto de "Street of Rogue 2", previsto para su lanzamiento en 2024. Le siguió el avance de "Mandragora", un juego de rol de acción de desplazamiento lateral, programado también para 2024. Asimismo, se mostraron avances de "Lysfanga: The Time Shift Warrior" y "Endzone 2", ambos programados para lanzarse en la primavera de 2024. Además, el avance de "Bulletstorm VR" y "Fae Farm" capturaron la atención de la audiencia.

Fechas y Detalles Importantes de Gamescom 2023

La Gamescom 2023 tendrá lugar desde el miércoles 23 hasta el domingo 27 de agosto.

Durante los primeros tres días, del 23 al 25 de agosto, el área de negocios estará abierta exclusivamente para visitantes profesionales y medios acreditados.

Posteriormente, del 24 al 27 de agosto, el área de entretenimiento se abrirá para todos los poseedores de entradas o tickets de acceso.

Es relevante mencionar que el día 23 de agosto, previo a la apertura al público en general, estará destinado a visitantes profesionales y medios de comunicación.

Además, se celebrarán eventos adicionales alrededor de las fechas principales, como la conferencia de desarrolladores "Devcom" que se llevará a cabo del 21 al 22 de agosto, y "Gamescom: Opening Night Live", que se transmitirá el 22 de agosto. Para obtener más detalles sobre la programación completa de Gamescom 2023, se puede consultar el calendario oficial del evento.

Ubicación de Gamescom 2023 y participantes destacados

La Gamescom 2023 tendrá lugar en Koelnmesse GmbH, el centro internacional de exposiciones ubicado en Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania.

Aunque el evento se realizará en persona en esta sede, también se llevarán a cabo eventos digitales a lo largo de la semana. Entre estos, destaca el regreso de "Gamescom Studio", una transmisión en vivo oficial que presentará noticias, entrevistas y demostraciones de juegos directamente desde la sala de exhibición.

Empresas Destacadas en Gamescom 2023

La lista de expositores en Gamescom 2023 es impresionante, con más de 1.200 participantes que mostrarán sus novedades en la industria de los videojuegos.

Entre las empresas notables se encuentran nombres como Remedy Entertainment, que presentará "Alan Wake 2", y Xbox, que ofrecerá su mayor stand hasta la fecha para exhibir sus exclusivas anticipadas. La presencia de empresas como Microsoft, Bethesda, Nintendo, Ubisoft, Bandai Namco, SEGA, Devolver Digital, Frontier Development y Amazon Games también se espera con entusiasmo en la feria.

The LEGO Group.

Juegos 4A limitados -Malta

4Creators Media GmbH-Alemania

Estudios de juego-Canadá

Abstracto digital-Chile

ad.letics GmbH - Fotobulli vintage-Alemania

Microsoft y Bethesda.

Nintendo. Cabe mencionar que la empresa nipona lleva tres años sin ir a la Gamescom, así que puede ser que tengan noticias importantes que anunciar.

Ubisoft.

Bandai Namco.

SEGA.

Devolver Digital.

Frontier Development.

Amazon Games.

Cómo seguir los eventos de Gamescom 2023

Se podrá seguir en el canal oficial de Twitch o Youtube de Gamescom.

Presentaciones Destacadas en Gamescom 2023

Gamescom 2023 presenta una serie de emocionantes eventos, algunos de los cuales se destacan según Gamesradar:

"Xbox Live desde la sala de exposición" los días 23, 24 y 25 de agosto.

"Future Games Show" el 23 de agosto.

"Hacia el Infinito" el 23 de agosto.

"Cyberpunk 2077: Phantom Liberty REDstreams" el 24 de agosto.

"Escaparate de Panic Gagmes" el 29 de agosto.

Juegos Confirmados para Gamescom 2023

La lista de juegos confirmados para Gamescom 2023 es impresionante y llena de títulos emocionantes:

"Sonic Superstars" de SEGA.

"Assassin's Creed Mirage" de Ubisoft.

"Alan Wake 2" de Remedy Entertainment.

"Black Myth Wukong" de Game Science.

"Call of Duty: Modern Warfare III" de Activision.

"Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" de CD Projekt.

“Lords of the Fallen” de Deck23 Interactive y CI Games.

"Postre Carmesí" de Pearl Abyss.

"Zenless Zone Zero" de HoYoVerse.

"Tekken 8" de Bandai Namco.

"Mortal Kombat 1" de Warner Bros.

"Marvel Snap" de Segunda Cena.

"Ruiseñor" de Inflexion Games.

"Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections" de Bandai Namco.

Aunque se desconoce si estos títulos presentarán gameplay, tráilers o simplemente información sobre los mismos, su presencia genera gran anticipación entre los asistentes.

Posibles detalles sobre juegos

Considerando las empresas participantes, se espera que se revelen más detalles sobre juegos como "Super Mario Bros. Wonder" y "Super Mario RPG" de Nintendo, "Starfield" de Bethesda, el DLC de "Total War: Warhammer III" de SEGA, "Forza Motorsport" de Microsoft, y títulos como "Star Wars Outlaws" o "Avatar: Frontiers of Pandora" de Ubisoft. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la presencia de estos juegos en el evento.

Gamescom 2023 es una oportunidad única para estar al día de las últimas tendencias en el mundo de los videojuegos, aprender de los profesionales del sector y divertirnos con nuestros juegos favoritos. Si eres un apasionado de los videojuegos, no puedes dejar pasar esta cita. Recuerda: Gamescom 2023, del 22 al 27 de agosto en Colonia

. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.