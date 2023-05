La Playstation 5 bate récords de ventas

Sony ha dado a conocer sus resultados financieros para el año fiscal cerrado el 31 de marzo de 2023 y los números son impresionantes. La consola PlayStation 5 (PS5) ha superado las expectativas al vender 6,3 millones de unidades durante el primer trimestre del año, lo que significa que se han vendido 38,4 millones de consolas en total hasta la fecha.

La Playstation 5 ha superado los récords al ser la consola que más unidades ha vendido en los tres primeros meses de cualquier año. Además, el trimestre en cuestión ha sido el mejor trimestre en ingresos para Sony Interactive Entertainment (SIE) hasta la fecha.

PlayStation 5 has shipped 38.5 million units worldwide!



- 6.3M units shipped in the last quarter alone!

- The most consoles anyone has ever sold in a January to March Quarter!

- 19.1M units sold for FY2022 hitting their 19M target! pic.twitter.com/SBZMUnNAQA