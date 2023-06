Apple presentará nuevos modelos de Mac en la keynote de la WWDC

El lunes, Apple tendrá la keynote habitual de apertura de la 'Worldwide Developers Conference'. Además de las más que rumoreadas gafas de RA, parece ser que también se presentarán nuevos Mac

La próxima semana, Apple se prepara para deslumbrar al mundo en su esperada Conferencia Mundial de Desarrolladores, y según el confiable Mark Gurman de Bloomberg, no nos decepcionará. Además de las ya comentadas gafas de Realidad Aumentada y las actualizaciones habituales de sus sistemas operativos, se espera que Apple haga hincapié en "varias" nuevas incorporaciones a su línea de Mac, según reveló Gurman en un tuit.

Entre los rumores más emocionantes se encuentra la posibilidad de que Apple lance un MacBook Air con una pantalla más amplia de 15 pulgadas y equipado con el potente chip M2. Si recordamos el año pasado, en la WWDC, Apple presentó el rediseñado MacBook Air de 13 pulgadas con el chip M2, por lo que no sería descabellado que vuelvan a sorprendernos este año con una versión más grande y mejorada.

Pero eso no es todo, Gurman también ha informado sobre la existencia de "un par de nuevos Mac de gama alta” todavía en en pruebas, con el chip M2 Max y un misterioso chip M2 Ultra que aún no ha sido anunciado. Según el informe de Gurman, esos Mac podrían ser una actualización del Mac Studio, que ya lleva más de un año en el mercado y cuenta con configuraciones que incluyen los poderosos chips M1 Max y M1 Ultra. Parece que Apple ha estado trabajando duramente para perfeccionar esta línea y es muy posible que nos sorprendan con una versión revisada en la WWDC.

Pero no termina ahí. Gurman también ha mencionado el chip M3, que aún no ha sido anunciado oficialmente, pero que se espera que equipen futuras MacBook Air e incluso el iMac. El iMac ha estado esperando una actualización desde el lanzamiento de las versiones con chip M1 en mayo de 2021, y aunque Gurman ha sugerido que podría hacer acto de presencia en la WWDC, es probable que su disponibilidad en el mercado se retrase hasta la segunda mitad del año. Además, no creo que Apple decida presentar dispositivos equipados con chips M2 y M3 durante el mismo evento, ya que querrán mantener el suspense y sorprendernos en futuras keynotes.

También estamos ansiosos por conocer el tan esperado Mac Pro con Apple Silicon, que lamentablemente ha incumplido el plazo de dos años establecido por Apple para la transición completa de sus Mac de Intel. Sin embargo, según Gurman, Apple tiene en mente un Mac Pro con el chip M2 Ultra, aunque los detalles sobre las diferencias con el Mac Pro actualizado aún son escasos.

Afortunadamente, la espera está a punto de terminar. La keynote de la WWDC está programada para el lunes 5 de junio, a las 19:00 hora española. Con todas estas emocionantes novedades en el horizonte, si eres un fanático de Apple, no te olvides de prepararte para ver el evento en vivo.

Va a merecer la pena.