Las gafas de realidad aumentada de Apple serán presentadas antes del iPhone 15

Tim Cook tiene prisa por presentar las Reality Pro y las quiere lanzar cuanto antes, en contra de los consejos de los diseñadores que recomiendan esperar.

Tim Cook, CEO de Apple, tiene ganas de dar un puñetazo encima de la mesa y realizar una keynote histórica que revolucione el mercado como fue la del iPod, iPhone o el Apple Watch (hace ya 8 años).

Esto afirma Mark Gurman desde su boletín semanal, que Tim Cook está dispuesto a presentar ya el visor de realidad aumentada que llevan años creando en Cupertino, en la próxima WWDC. Esto es algo que los diseñadores de la compañía aconsejaron no hacer ya que optaban por esperar a lanzar las Reality Pro dentro de unos años, después de perfeccionar lo que ya serían unas gafas de realidad aumentada que no distinguirías de unas gafas tradicionales. Sin embargo, el CEO de Apple ha dicho que no, que tienen que presentarse este año y, preferiblemente, antes de la llegada de los iPhone 15.

Cook tiene la intención de que este nuevo dispositivo quede marcado en la historia como parte de su legado, aunque eso conlleve lanzarlo con más limitaciones de lo esperado, que serán pulidas en futuras versiones a lo largo de los años como ya hemos visto en otros dispositivos de la compañía, que se han ido adaptando con el paso del tiempo según el uso que los propios usuarios le vayan dando y cambian la hoja de ruta de la compañía según hacia dónde vaya la demanda.

Por lo tanto, ¿Cuándo podremos ver finalmente las nuevas gafas de Apple ‘Reality Pro’?

Pues, si hacemos caso a los últimos rumores que están rondando por sitios especializados, la Keynote que Apple realice en la Worldwide Developers Conference (WWDC) será el escenario elegido para mostrar al mundo la nueva creación de la compañía de Cupertino.

Será a partir de entonces cuando también podamos conocer la plataforma de desarrollo orientada a que los programadores puedan crear sus propias aplicaciones, además de conocer el Sistema Operativo que de vida a las Reality Pro así como su nombre.

Sin suda hay muchas ganas de conocer un nuevo producto revolucionario de la compañía, últimamente un poco estancada en términos de innovación y que ya empieza a acusar una bajada en las ventas de iPhone precisamente por la falta de novedades.