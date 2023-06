El fin de las llamadas spam: ¿Una solución efectiva?

Desde el día de ayer, las llamadas comerciales no solicitadas quedan oficialmente prohibidas en España, gracias a la implementación de una disposición en la Ley General de Telecomunicaciones

Desde el día de ayer, las llamadas comerciales no solicitadas quedan oficialmente prohibidas en España, gracias a la implementación de una disposición en la Ley General de Telecomunicaciones que reconoce este derecho de los usuarios. Sin embargo, esta prohibición no garantiza una solución definitiva y no logrará eliminar por completo las temidas llamadas durante la hora de la siesta.

La nueva ley establece que los ciudadanos tienen el derecho de no recibir llamadas con fines de comunicación comercial, a menos que hayan dado su consentimiento previo para recibir este tipo de comunicaciones o que estas se amparen en alguna otra base de legitimación establecida en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), según informa Servimedia.

Este cambio representa una diferencia significativa respecto a la normativa anterior, que solo prohibía las llamadas a aquellos que las habían rechazado explícitamente, a través de métodos como la conocida Lista Robinson.

No obstante, el nuevo reglamento permite a las empresas realizar llamadas a aquellos usuarios que hayan adquirido productos o servicios relacionados. Sin embargo, esta excepción no se aplica a todas las empresas del mismo grupo con el que se haya contratado. Además, si la relación contractual ha terminado y el usuario no ha realizado ninguna otra solicitud o interacción con la empresa en el último año, estas empresas no podrán llamarle. También se establece que solo se pueden realizar llamadas comerciales a números generados de forma aleatoria si se cuenta con el consentimiento previo del usuario.

A pesar de la introducción de este nuevo filtro, existen varios supuestos que permitirán continuar realizando llamadas. Las empresas podrán comunicarse con los clientes para ofrecer mejoras o concesiones, e incluso existen autorizaciones que el usuario puede haber otorgado sin ser consciente al firmar un contrato. Por otro lado, para los usuarios, denunciar el uso fraudulento de estas llamadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) supone una barrera, ya que el porcentaje de llamadas denunciadas es mínimo y el proceso puede ser prolongado.

Además, el mercado de las llamadas de spam se ha vuelto más sofisticado en los últimos años, utilizando diversos mecanismos para evitar ser perseguidos. Estas llamadas no son realizadas por humanos, sino por robots que marcan números automáticamente y no están sujetas a las restricciones establecidas en la nueva normativa. También se aprovechan de legislaciones más permisivas en otros países, como ocurre con algunos chiringuitos financieros que ofrecen servicios de inversión a través de llamadas.