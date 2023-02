Se filtra el diseño del iPhone 15 y se confirma el USB-C

Hasta ahora solo habíamos leído filtraciones de las nuevas características que, supuestamente, incluirá el nuevo iPhone 15 PRO mediante fuentes fiables como Mark Gurman o Ross Young. Sin embargo todo se vuelve más veraz después de los renderizados que ha conseguido la web especializada '9to5Mac' y que muestra con fidelidad lo que será el nuevo iPhone.

Otra fotografía espía muestra el nuevo puerto USB-C que aparece al lado de los altavoces inferiores e integrado en una carcasa supuestamente de titanio como afirmaban los últimos rumores.

I worked with @9to5mac to give you the first look at iPhone 15 Pro! Thinner bezels, USB-C, new cameras, rounder edges, and more… see the full story at https://t.co/0dZ6DQ8Hrn pic.twitter.com/cKSvo7chk2