Microsoft integrará la inteligencia artificial de GPT-4 en Microsoft 365

Bajo el nombre de Microsoft 365 Copilot, Microsoft incorporará la inteligencia artificial en todos sus programa incluidos en 365 (World, Excel, PowerPoint, Outlook y más)

Microsoft continúa su fuerte apuesta por la IA, y así lo ha demostrado anunciando Microsoft 365 Copilot, un asistente basado en la inteligencia artificial de GPT-4 que podrá ayudarte a generar textos, convertir documentos de Word a una presentación de PowerPoint, adaptar tablas de Excel y muchísimo más.

Copilot funciona de manera muy similar a las nuevas funciones que Google presentó hace tan solo unos días para algunos de sus servicios habituales como Gmail o Google Docs.

En este caso, GPT-4 dentro de Copilot se integrará en tus programas más habituales en el ámbito laboral como son Word, Excel, Powerpoint, Outlook o Teams, con distintas funciones según cuál sea el servicio que estés utilizando.

Como ejemplos, Copilot podrá generarte una presentación de diapositivas en PowerPoint basándose en un documento de Word. Como usuario solo tendrás que realizar la solicitud a la inteligencia artificial y elegir el documento que quieres tratar. Copilot se encargará de realizar todo el proceso hasta finalizar la presentación de PowerPoint. El usuario podrá realizar pequeños ajustes, si lo considera necesario, en el resultado final.

En el caso de Word, Copilot te redactará un texto entero basándose en cualquier otro documento que le indiques, como una presentación en PowerPoint o una hoja de Excel.

Hablando de Excel, con la nueva IA de Microsoft podrás usarlo para analizar datos o crear tablas automáticamente basándote en información de otros archivos, como un documento de Word. Será increíble ver cómo se podrán crear documentos basándote en otros dentro del propio 365.

Si utilizas mucho las reuniones de Teams, Copilot también podrá hacerte el trabajo de resumirte las reuniones o transcribirlas en un documento de Word. Sin duda esto irá un paso más allá en la productividad de las reuniones de equipo.

Por último, el cliente de correo de Microsoft, Outlook, integrará GPT-4 para resumir hilos de correos electrónicos o generar respuestas personalizadas. La propia compañía, eso si, indica que la IA no es perfecta y no siempre ofrecerá los resultados más certeros: “A veces Copilot acertará, otras se equivocará útilmente, dándote una idea que no es perfecta, pero que aun así te da una ventaja”, ha detallado Jared Spataro, máximo responsable de Office 365.

Copilot de momento solo está disponible en fase de pruebas para 20 clientes de Microsoft Office, pero desde Microsoft aseguran que las funciones se expandirán a más usuarios en los próximos meses. Lo que sí parece claro es que estas funciones se incorporarán en un plan adicional de suite 365. Compartirán datos sobre detalles y precios a lo largo del año.