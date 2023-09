Caída mundial de Discord: cómo iniciar sesión con éxito

La web DownDetector indica que Discord, la plataforma de chat en tiempo real está experimentando problemas y no funciona correctamente. Estos problemas se deben principalmente a dificultades para conectarse al servidor.

Con más de 250 millones de usuarios en todo el mundo, Discord se ha convertido en una herramienta esencial para la comunidad de jugadores en línea. En este artículo, explicaremos qué es Discord, cómo se utiliza y por qué ha experimentado recientemente problemas de inicio de sesión que han afectado a miles de usuarios en todo el mundo.

Discord es mucho más que una sencilla aplicación de chat; es una plataforma completa de comunicación en línea que permite a los usuarios conectarse a través de voz, video y texto. Además de ser una herramienta esencial para los jugadores, Discord se ha convertido en un lugar donde las comunidades de todo tipo pueden reunirse y compartir intereses comunes.

Uno de los aspectos más destacados de Discord es su capacidad para crear servidores de chat, que son como salas virtuales donde las personas pueden comunicarse y compartir su pasión por una variedad de temas. Estos servidores pueden ser públicos o privados, lo que permite a los usuarios personalizar su experiencia de comunicación en línea.

Recientemente, muchos usuarios de Discord se han enfrentado a problemas de inicio de sesión, lo que ha causado preocupación y frustración en la comunidad. Los informes de problemas de inicio de sesión y bloqueos se han vuelto comunes en plataformas como Twitter y Reddit. ¿Qué está pasando y por qué tantos usuarios se ven afectados?

alot of users are facing error accessing #Discord @discord what is going on? explain please! @discord @discord_support pic.twitter.com/n2yYUnIlfY

Uno de los errores que han experimentado los usuarios es el mensaje "Lo siento, has sido bloqueado". Sin embargo, es importante destacar que este mensaje no significa que un usuario está baneado. Discord ha estado trabajando para resolver este problema, pero las causas detrás de este error aún no están claras.

La interrupción en Discord ha tenido un impacto significativo en la comunidad en línea. La incapacidad de acceder a las cuentas y los historiales de chat ha afectado a usuarios de todo el mundo. Afortunadamente, Discord ha reconocido el problema y está llevando a cabo una investigación para solucionarlo.

El sitio web Downdetector también ha informado un aumento en los informes sobre la incapacidad de los usuarios para acceder a Discord.

Prendo mi pc y me sale un aviso gigante de que estoy bloqueado de discord pic.twitter.com/9Uf8Xi1ixA

— c3jo (@C3joTCT) September 29, 2023

Según los datos proporcionados, los problemas comenzaron hace aproximadamente dos horas. La página de estado de Discord muestra que los ingenieros de la plataforma están investigando un aumento anormal en los errores de API, lo que sugiere que el problema aún no se ha resuelto por completo.

We are aware of an issue preventing users from accessing the app. Our team is on the case and investigating the issue! 🔎



Check our status page for more updates: https://t.co/ypt16TArbX pic.twitter.com/knuHoCbK0S