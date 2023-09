LG ofrece su visión sobre la movilidad del futuro en el IAA MOBILITY 2023

LG construirá una nueva planta de producción, la cuarta en Europa, en Miskolac, Hungría. Se espera que contribuya a aumentar la presencia de LG en el mercado europeo de los coches eléctricos

En un emocionante evento realizado en la IAA MOBILITY de Múnich, LG Electronics (LG) celebró su primera conferencia de prensa de la historia para compartir su visión sobre el futuro de la industria de la movilidad y su estrategia para impulsar cambios significativos en este ecosistema.



Bajo el lema "Taking Life’s Good on the Road", la empresa surcoreana busca transformar la experiencia del usuario en el campo de la movilidad en un momento en que la industria automotriz está experimentando una revolución hacia la electrificación y la conducción autónoma.



LG se ha ganado el reconocimiento y la confianza de los principales fabricantes de automóviles gracias a sus productos y servicios diferenciales, según Strategy Analytics, lo que le otorga una cuota de mercado del 23,3% en soluciones telemáticas para vehículos y una presencia sostenida en el segmento de audio, video y navegación (AVN) desde 2021.



La estrategia de LG en la industria de la movilidad se basa en tres pilares clave: sistemas de info-entretenimiento para vehículos, desarrollados por LG Vehicle Component Solutions (VS); sistemas de propulsión eléctrica a través de LG Magna e-Powertrain (LG Magna), una empresa conjunta de LG y Magna International; y sistemas de iluminación para vehículos desarrollados por la filial de LG, ZKW Group. Estos tres ejes establecen a LG como una compañía líder en tecnologías fundamentales que definirán el futuro de la movilidad.





Uno de los aspectos más destacados de la visión de LG es el concepto Alpha-able, que redefine el automóvil como una "cueva digital personalizada" basada en tres temas de experiencia del cliente:

Transformable Experience : LG cree que el espacio interior del vehículo debe ser adaptable a diferentes situaciones, como convertirse en un restaurante, una oficina o una sala de cine sobre ruedas. Esto se logrará mediante soluciones de visualización innovadoras, incluidas pantallas transparentes, flexibles y enrollables.

Explorable Experience : LG busca que el automóvil del futuro entienda el contexto único de cada viaje y ofrezca recomendaciones de contenido personalizadas. Esto se logrará mediante la combinación de inteligencia artificial avanzada (IA) y tecnología de realidad extendida (XR).

Relaxable Experience: Este pilar se enfoca en brindar mayor comodidad y confort a los usuarios mediante tecnología avanzada y servicios conectados. Esto incluye la creación de experiencias relajantes, como un jardín virtual en medio de la ciudad o un masaje relajante, mientras se viaja en el automóvil.

Además de su visión de la movilidad, LG Magna tiene planes ambiciosos para el mercado europeo de vehículos eléctricos (VE). La empresa construirá una nueva planta de producción en Miskolac, Hungría, que se espera que esté operativa para 2025. Esta planta producirá motores eléctricos y ofrecerá soluciones de propulsión electrificada, incluyendo inversores y cargadores de a bordo.



En el ámbito de las soluciones de recarga de vehículos eléctricos, LG adquirió HiEV Charger el año pasado, y esta adquisición se espera que fortalezca el ecosistema de movilidad de LG. HiEV Charger ha desarrollado cuatro tipos de cargadores de VE que ofrecen notificaciones de estado, control táctil intuitivo y características de seguridad mejoradas, lo que refleja las necesidades y sugerencias de los clientes.



La visión de LG para la movilidad futura promete revolucionar la experiencia del usuario en un momento en que la industria automotriz se encuentra en plena transformación hacia la electrificación y la conducción autónoma.