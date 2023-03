Los nuevos AirPods Pro llegarán con carga USB-C

Según el reconocido analista de Apple Ming-Chi Kuo, la compañía de Cupertino podría lanzar inminentemente una versión de sus AirPods Pro de segunda generación con puerto USB-C. Se espera que los auriculares inalámbricos vengan finalmente con un estuche compatible con USB-C durante el segundo y tercer trimestre de este año. Esta es una petición que los usuarios de Apple llevan ya años haciendo y que nos facilitará el día a día.

Sin embargo, Kuo señala que esta supuesta actualización no se aplicará a los modelos AirPods 2 y 3. El analista reveló esta información en respuesta a un tweet del usuario de Twitter @aaronp613, quien detectó referencias a un nuevo número de modelo de AirPods (A3048) y un nuevo número de modelo de la funda de los AirPods (A29680) en iOS 16.4.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.



我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lW