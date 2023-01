Las universidades de EEUU prohíben el uso de TikTok

Se trata de una decisión a nivel gubernamental que cada vez se extiende entre más estados de la nación norteamericana debido al miedo a que el gobierno chino acceda a información sensible.

La aplicación de redes sociales TikTok ha sido prohibida en varias universidades en Estados Unidos debido a preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Esta práctica a la que se agrega el Estado de Texas ya se venía extendiendo desde hace unos meses, sumando estados como Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Oklahoma y Dakota del Sur.

La aplicación, que se ha vuelto muy popular entre los jóvenes, permite a los usuarios crear y compartir videos cortos con efectos especiales. Sin embargo, algunas universidades han tomado medidas para bloquear el acceso a la aplicación en sus redes WiFi debido a preocupaciones sobre cómo TikTok maneja la información personal de los usuarios.

El veredicto llega de manos de Greg Abbott, gobernador del estado de Texas, quien prohibió el uso de TikTok en todas las agencias públicas de la región. Esta decisión parece dibujar el umbral de una guerra de la información, y es que se basa en «la amenaza de que el Partido Comunista Chino gane acceso a la información crítica de los Estados Unidos»: “TikTok recopila grandes cantidades de datos de los dispositivos de sus usuarios —incluyendo cuándo, dónde y cómo realizan actividades en Internet— y ofrece este tesoro de información potencialmente sensible al gobierno chino” Afirmaba Abbott.

Esto ha llevado a varias universidades a tomar medidas para evitar que los estudiantes accedan a la aplicación en sus redes WiFi. Algunas universidades han optado por bloquear el acceso a la aplicación en sus redes, mientras que otras han prohibido su uso en las instalaciones universitarias.

Si las preocupaciones con respecto a TikTok son algo de facto o no, es algo que no se ha podido determinar de forma definitiva. No obstante, cada vez es mayor la presión de los representantes del gobierno en Estados Unidos en su cruzada por frenar la popularidad de la aplicación de vídeos.

Además de las preocupaciones sobre la privacidad, también hay preocupaciones sobre el impacto de TikTok en la productividad académica. Muchos estudiantes han sido criticados por pasar demasiado tiempo en la aplicación en lugar de enfocarse en sus estudios. Al prohibir TikTok en las universidades, se espera que los estudiantes se enfoquen más en sus estudios y menos en el uso de la aplicación.

Muchos estudiantes están en contra de la prohibición de TikTok en las universidades. Muchos argumentan que la aplicación es una forma divertida y creativa de comunicarse con amigos y compartir contenido interesante. También argumentan que la prohibición limita su libertad de expresión y restringe su acceso a una herramienta valiosa para conectarse con otros jóvenes.