Apple ya acepta solicitudes para los Kits de Desarrollo Vision Pro

Apple ha emocionado a la comunidad de desarrolladores al anunciar el lanzamiento del casco Vision Pro, un dispositivo de acceso limitado que promete brindar una experiencia única en el desarrollo de aplicaciones para visionOS. Los desarrolladores ya pueden solicitar este exclusivo kit de desarrollo a través del sitio web oficial de la compañía.

El kit de desarrollo Vision Pro incluye el esperado casco y una serie de recursos valiosos para los desarrolladores. Además de los auriculares Vision Pro en sí, el paquete también ofrece asistencia en la configuración del dispositivo, solicitudes de soporte a nivel de código y check-ins con expertos de Apple para ayudar en el diseño y desarrollo de aplicaciones para visionOS.

Apple ha dejado claro que dará prioridad a los solicitantes que estén creando aplicaciones que aprovechen plenamente las características y capacidades de visionOS. Esto significa que aplicaciones únicas y creativas tendrán una mayor probabilidad de obtener acceso al kit de desarrollo. Es importante destacar que las aplicaciones que buscan simplemente adaptarse desde otras plataformas, como Netflix, pueden no ser seleccionadas en este momento.

Para solicitar el Vision Pro Kit de Desarrollo, los interesados deben ser titulares de una cuenta en el Programa de Desarrolladores de Apple. En el proceso de solicitud, se les pedirá que especifiquen las habilidades de desarrollo de su equipo y las aplicaciones existentes.

El consejero delegado de Sun Apps, Dylan McDermott, también ha compartido detalles importantes sobre la política de seguridad de Apple con respecto al Vision Pro. Los dispositivos serán distribuidos con estrictas medidas de seguridad, y se espera que los desarrolladores mantengan el casco totalmente fuera de la vista y bajo llave en todo momento, para evitar accesos no autorizados.

Apple establece que los kits de desarrollo deben devolverse una vez que los desarrolladores hayan completado su uso. Esta práctica es similar a la que se ha llevado a cabo con otros dispositivos de acceso limitado distribuidos por Apple en el pasado, como los iPhones Security Research Device. La devolución podría deberse a razones de seguridad o para evitar el uso continuado de hardware de preproducción una vez que el casco se lance oficialmente al público.

Apple Vision Pro developer labs are opening soon around the 🌎



📍Cupertino

📍London

📍Munich

📍Shanghai

📍Singapore

📍Tokyo



Developers: Now’s your chance to get hands-on experience with Apple Vision Pro and see your groundbreaking apps come alive! https://t.co/gxRJK299uf