El Ayuntamiento de Madrid lanza Madrid in Game en el Día Mundial del Videojuego

La ciudad de Madrid ha acogido este 29 de agosto, día mundial del videojuego, el proyecto “Madrid in game” en la espectacular Casa de Campo de Madrid en un espacio de más de 3.000 m2.

En el marco del Día Mundial del Videojuego, el Ayuntamiento de Madrid ha celebrado la iniciativa "Madrid in Game", un proyecto audaz que busca potenciar la innovación y la tecnología en la industria del videojuego a nivel local, nacional e internacional. Esta iniciativa no solo reconoce la creciente importancia cultural y de entretenimiento de los videojuegos, sino que también resalta su impacto como una industria en constante expansión.



Los videojuegos han dejado de ser meramente un pasatiempo para convertirse en una industria multimillonaria que abarca desde la creación y desarrollo de contenido hasta competiciones de deportes electrónicos de alto nivel. "Madrid in Game" refleja la visión del Ayuntamiento de Madrid de liderar en la industria del videojuego, potenciando la creatividad y la innovación de las empresas y el talento español para generar empleo y retener el conocimiento en el país.



Este ambicioso proyecto se articula en torno a dos pilares estratégicos: el Madrid Game Cluster y el Campus del videojuego, que encuentra su hogar en la emblemática Casa de Campo de Madrid. El Campus del videojuego, un espacio de más de 3.000 metros cuadrados, alberga iniciativas que giran en torno a la gamificación y el desarrollo de ideas en el mundo de los videojuegos.





En el Development Center, se incuban y aceleran proyectos con el objetivo de impulsar la formación y el emprendimiento en el sector. El Esports Center, por otro lado, es un centro de alto rendimiento de deportes electrónicos que acoge equipos de entrenamiento, competiciones locales e internacionales, y contribuye al crecimiento del ecosistema de los deportes electrónicos. Finalmente, el Experience Center es un espacio interactivo para que el público descubra el apasionante mundo de la gamificación.





En un momento en que la tecnología y la creatividad convergen como nunca antes, "Madrid in Game" se posiciona como un faro de innovación en la industria del videojuego. Este proyecto no solo representa un reconocimiento del valor cultural de los videojuegos, sino que también demuestra la apuesta del Ayuntamiento de Madrid por liderar el camino hacia un futuro donde la tecnología y la creatividad se fusionen para construir una sociedad más conectada y dinámica.