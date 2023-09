Diferencias entre el Apple Watch Series 9 y Series 8

¿En qué se diferencia el nuevo Apple Watch Series 9 del Apple Watch Series 8?, la principal diferencia está en el nuevo chipset del S9 de 4 núcleos, más potente que el anterior.

Apple ha lanzado nuevos relojes inteligentes en un evento llamado Apple Wanderlust 2023 Uno de los nuevos modelos, se llama Apple Watch Ultra 2, que es como una versión mejorada del Apple Watch Ultra que salió en 2022. El otro se llama Apple Watch Series 9, que es una actualización de los relojes normales de Apple.

Por lo general, las actualizaciones de los relojes de Apple no son muy emocionantes, pero siempre traen algunas cosas nuevas y útiles. ¿Deberías comprar el nuevo Apple Watch? Vamos a comparar el Apple Watch Series 9 con el Series 8 para ver cuál es mejor

Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Series 9

Apple Watch Serie 9

El Apple Watch Serie 9 parece casi igual que el Apple Watch Serie 8, pero tiene algunas mejoras en su interior.

Ventajas:

Siri más rápido: El reloj puede hacer cosas con Siri más rápido porque tiene un cerebro más poderoso en su interior. Esto se debe al nuevo chipset S9 de 4 núcleos que es más potente y eficiente que el de la generación anterior, Una pantalla muy brillante: El reloj tiene una pantalla que es tan brillante como 2000 luciérnagas juntas. Esto significa que puedes ver claramente la hora y otras cosas en la pantalla incluso bajo la luz del sol.

Un Nuevo truco para controlar el reloj: Ahora, puedes hacer un gesto especial tocando dos veces la Es un producto más sostenible: es el primer producto de Apple disponible en opciones completamente neutras en carbono.

Inconvenientes:

El mismo aspecto: Por fuera, el reloj se ve casi igual que el modelo anterior, el Serie 8. No hay un cambio en el diseño, así que todavía parece como el mismo reloj. La batería dura lo mismo: La batería, que es lo que hace funcionar el reloj, dura el mismo tiempo que en el Serie 8. No dura más, así que aún necesitas cargarlo todas las noches. No hay sensores nuevos: Aunque el reloj es más rápido y brillante, no tiene sensores nuevos para medir cosas como tu salud o actividad física. Así que en ese sentido, no hay cambios importantes.

En resumen, el Apple Watch Serie 9 es como una versión mejorada del Serie 8, con una pantalla más brillante, un truco nuevo para controlarlo y Siri más rápido, pero aún luce igual por fuera y no tiene sensores nuevos.

Apple Watch Serie 8

Este reloj de Apple es genial. Tiene un diseño bonito y un montón de cosas interesantes, como sensores y funciones que hacen muchas cosas. La única cosa que no es tan buena es que la batería no dura tanto como otros relojes inteligentes, pero se carga rápido, así que no tienes que esperar mucho.

Ventajas

La batería dura bastante tiempo.

Tiene un montón de sensore s, como si fuera un superdetective.

s, como si fuera un superdetective. Se carga rápido, como si fuera un cohete.

Inconvenientes

Algunas cosas que le dices a Siri van a un lugar lejano en la nube antes de entenderlas.

No tiene un gesto especial de doble toque.

Tiene un chip UWB (que es como una superantena) que no es el más nuevo del todo.

Apple Watch Series 9 un producto más sostenible

La última diferencia entre el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Series 8 es muy importante. El Apple Watch Series 9 es el primer producto de Apple que es bueno para nuestro planeta porque no hace daño al aire. Es el primer producto de la marca que tiene opciones neutras en carbono Esto es parte del plan de Apple para hacer que todos sus productos sean amigables con el medio ambiente para el año 2030.

La manera en que hacen esto es hacer el Apple Watch Series 9 con materiales especiales. En lugar de usar cosas nuevas, usa aluminio que ya fue usado antes y lo hacen de nuevo. Además, la correa que viene con el reloj está hecha de cosas que solían ser otras cosas, ¡como un 30% de materiales reciclados! Esto es genial porque hace que el reloj sea más amigable con el planeta.

Apple nos dice que esta combinación especial hace que el reloj haga menos daño al planeta, ¡un 78% menos! Y para el resto, hacen cosas buenas para la naturaleza, como plantar árboles y cuidar el planeta.

Si ves un logo de Apple con un círculo de hojas verdes, significa que el Apple Watch que estás comprando es bueno para la Tierra. El Apple Watch Series 8 no puede hacer eso, así que el Series 9 es muy especial en eso."

Precios de los Apple Watch Serie 9 y Series 8

La disponibilidad de este modelo será a partir del 22 de septiembre.

Versión en Aluminio

Apple Watch Series 9 de 41 mm versión GPS: 449 euros.

Apple Watch Series 9 de 45 mm versión GPS: 479 euros

Apple Watch Series 9 de 41 mm versión LTE: 569 euros.

Apple Watch Series 9 de 45 mm versión LTE: 599 euros.

En acero inoxidable

Apple Watch Series 9 41 mm versión GPS+LTE: 799 euros

Apple Watch Series 9 45 mm versión GPS+LTE: 849 euros

Series 8

Apple Watch Serie 8 de 41 mm - Para muñecas de 130 a 200 mm: 429 euros

Apple Watch Serie 8 de 45 mm, para muñecas de 140 a 220 m:469 euros

En conclusión si te compras el nuevo Apple Series 9 y esperas diferencias a simple vista te sentirás decepcionado, son modelos bastante similares. Sin embargo la gran diferencia está en el interior. Gracias al nuevo chipset del S9 de 4 núcleos.

El dispositivo funciona de forma más rápida y eficiente comparado con modelos de la Serie 8. Los precios también varían entre ambos modelos pero en la Serie 9 puedes encontrar precios interesantes en la opción aluminio. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.