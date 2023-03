Los nuevos suscriptores de Netflix en España opta por su plan con anuncios

Tras la fuga de suscriptores iniciada con el anuncio de la imposibilidad de compartir las cuentas del servicio, las nuevas suscripciones individuales están triunfando en su modalidad básica

Netflix anunció hace meses que tenía pensado lanzar una nueva suscripción básica que incluía anuncios. La primera reacción de la gente fue rechazarla, ya que significaba una vuelta al modelo de televisión tradicional que tanto se estaba rechazando hasta ahora desde el propio servicio.

Finalmente parece que este nuevo tipo de suscripción lanzado en noviembre del 2022 está triunfando entre las nuevas suscripciones individuales, incluso con todas las limitaciones que incluye: calidad de vídeo HD 720p (muy lejos de la calidad 4K de las suscripciones más altas), un catálogo limitado de series y películas y, por supuesto, solo un dispositivo a la vez.

La única parte positiva es el precio de 5,49 euros, siendo la opción más asequible de todas las opciones de suscripción de las que dispone la plataforma. Queda claro que incluso arrastrando todas esas limitaciones lo barato siempre gana. Los datos del estudio ‘Entertainment on Demand’ de Kantar revelan que más del 40% de los nuevos suscriptores del gigante del streaming se está decantando por este plan básico con anuncios. Esto ayudó a que Netflix se hiciera con el 10,4% de los nuevos suscriptores de plataformas streaming de vídeo en el cuarto trimestre de 2022 superando el 8,1% del anterior trimestre.

Otro estudio de la consultora GECA nos revela que la mitad de los usuarios ven la existencia de los planes con publicidad como algo positivo, incluso siendo usuarios previos de Netflix con un tipo de suscripción superior.

La famosa estrategia de Netflix de cortar la moda de compartir cuentas tiene, obviamente, un único fin, y es el de aumentar sus ingresos. Esto lo quieren hacer de dos maneras: Cobrando un extra a los usuarios que compartan su cuenta y conseguir ingresar mediante la publicidad en este nuevo tipo de suscripción para cuentas individuales. Y los primeros datos de los estudios revelan que el plan les está empezando a funcionar.

En EEUU el despegue de este tipo de suscripción se está realizando de manera muy lenta. Allí este plan básico con anuncios debutó el mismo mes de noviembre, pero no está despegando de la manera esperada. La base de usuarios de Netflix sigue bajando y la tasa de abandono de la plataforma tiene pinta de que será más alta gracias a todas las limitaciones que conlleva esta modalidad.

Si algo está claro es que la guerra del streaming no cesa, y un nuevo integrante, SkyShowTime, acaba de aterrizar con un precio de derribo y queriendo acoger a todos esos usuarios descontentos con Netflix en su nueva plataforma. Es cierto que por el momento la calidad de imagen no es la mejor (1080p) y su catálogo es escaso: Series incompletas, algunas directamente desaparecidas y películas más bien antiguas. Nada fuera de lo normal en el lanzamiento de este tipo de servicios y que estamos seguros que no hará más que mejorar con el paso de los meses.