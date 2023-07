Las ventas de smartphones plegables en España aumentan un 70%

El Samsung Galaxy Z Flip ha sido el modelo más vendido de la gama, ya que sus prestaciones y su precio competitivo han sido fundamentales para el sector.

Los dispositivos plegables de Samsung se han convertido en una alternativa real a los móviles tradicionales, impulsando el crecimiento del mercado y demostrando la confianza de los usuarios en la tecnología plegable de la compañía.



Samsung está de celebración, y no porque esté de vacaciones, sino porque ha conseguido incrementar en más de un 70% la venta de 'smartphones' plegables en España, de su gama Galaxy Z, en comparación con las cifras del año anterior, rozando los 100 millones de euros en cuanto valor de mercado.



La compañía ha explicado que se trata de una tendencia global. El año pasado se vendieron casi 16 millones de smartphones plegables en todo el mundo, un 70% más que el ejercicio anterior, convirtiendo 2022 en el año de maduración de mercado y aquel en el que los teléfonos plegables se convirtieron en "una alternativa real a los móviles tradicionales".



"El mercado muestra síntomas de madurez en el segmento de 'smartphones' plegables, estabilización en cuanto a crecimiento, nuevos actores en el mercado y un mayor peso en cuanto el volumen de ventas de móviles en la compañía. Esto demuestra que los usuarios españoles han confiado en la tecnología plegable de Samsung", ha afirmado David Alonso, responsable del Negocio de Mobile Experience de Samsung Electronics Iberia.





En un evento celebrado en Madrid, el directivo de la compañía coreana ha afirmado que fueron los primeros que lograron comercializar de manera exitosa y continuada esta tecnología.



Desde Samsung se celebra esto, ya que tienen una ventaja notable respecto a sus competidores, no solo en términos de mejora en tecnología plegable, sino que, además, se apoyan en un ecosistema de dispositivos conectados, que colaboran entre sí, para hacer la vida más sencilla a las personas



El modelo Galaxy Z Flip ha sido el modelo más vendido de la gama, ya que sus prestaciones y su precio competitivo han sido fundamentales de cara a la democratización de los 'smartphones' plegables en el sector, suponiendo el 73% de las ventas de 'smartphones' plegables de Samsung en España en 2022. Por otro lado, Galaxy Z Fold, el buque insignia de la gama, incrementó también sus ventas en un 46% respecto a 2021.



El próximo 26 de julio la compañía aprovechará su nuevo evento Galaxy Unpacked para mostrar nuevas soluciones de movilidad junto a las iniciativas incluidas en su programa Galaxy for the Planet, con las que Samsung volverá a reafirmar su compromiso con el planeta y las generaciones venideras.