Google elimina todas las cuentas que registren una inactividad de dos años

Google ha anunciado que a finales de 2023 comenzará a eliminar todas aquellas cuentas que registren una inactividad de al menos dos años, medida que no afectará a empresas ni instituciones.

Google ha llevado a cabo tareas de mantenimiento para reforzar la seguridad de sus usuarios, asegurando que ha invertido en tecnología y herramientas para protegerles de amenazas de seguridad, como el 'spam' o en 'ransomware', según ha explicado en un communicado.



A pesar de ello, considera que, si una cuenta no se ha utilizado durante un período prolongado, es más probable que se vea comprometida, puesto que cabe la posibilidad de que sus propietarios no hayan instalado la autenticación en dos factores.



Es más, tras llevar a cabo un análisis interno, ha concluido que las cuentas abandonadas tienen al menos diez veces menos probabilidades que las cuentas activas de tener configurada la verificación en dos pasos.



Para evitar que estas cuentas se vean comprometidas, ha anunciado una actualización de sus políticas de uso y ha comentado que a partir de finales de este 2023 podrá eliminar aquellas cuentas de Google que no se hayan utilizado o que no hayan registrado un inicio de sesión durante los últimos dos años.

Esta medida, que no afectará a cuentas de organizaciones ni instituciones educativas, va a repercutir a los usuarios de las cuentas personales en los servicios de Google Workspace, esto es, Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar; así como YouTube y Google Fotos.



En cualquier caso, Google ha comentado que va a implementar esto lentamente y con cuidado, con suficiente antelación y que adoptará un enfoque por etapas, empezando por aquellas que se crearon y no se volvieron a utilizar.



Asimismo, ha dicho que, antes de eliminar una cuenta, enviará varias notificaciones durante los meses previos a la eliminación, tanto a su correo electrónico de acceso como al de recuperación.



Por otra parte, ha aclarado que, para mantener una cuenta de Google activa solo es necesario haber iniciado sesión recientemente o que se haya registrado algún tipo de actividad, como leer o enviar un correo electrónico, haber utilizado Google Drive, visualizado un vídeo de YouTube o descargado una aplicación a través de Google Play.