The Chosen: una visión "íntima y moderna" de la historia de Jesús

Movistar+ acaba de estrenar las dos primeras temporadas de este éxito internacional que nos acerca la figura del Mesías con un enfoque "personal, íntimo, e inmediato".

Judea, siglo I. Un pescador buscavidas ahogado por las deudas; una mujer maltratada y atrapada por sus propios demonios, un joven recaudador de impuestos marginado por su familia por trabajar para los romanos y un influyente mandatario judío que cuestiona todo lo que había creído cierto hasta ahora… La vida de estas y otras personas da un giro radical cuando conocen a un misterioso hombre del que se rumorea que cura a los enfermos, se hace amigo de los pobres y habla sin tapujos de traer la liberación a un pueblo cansado de la opresión del poder de los romanos.

Lo que acabas de leer es la sinopsis de la serie con la que Movistar+ se adentra de lleno en la Semana Santa. Se llama The Chosen (Los elegidos) y en ella se presenta la figura de Jesús de una forma "personal, íntima, e inmediata". Según explican desde la plataforma, la serie tiene un enfoque moderno ya que "está contada por quienes le conocieron, Jesús no es el centro, y apuesta por la diversidad racial y presencia femenina en personajes con entidad propia. Da una visión poco habitual de las mujeres en este tipo de historias". Las dos primeras temporadas, formadas por ocho capítulos cada uno, pueden verse desde ayer en el catálogo de Movistar+.

Éxito internacional

The Chosen (Los elegidos) ha sido traducida a 56 idiomas para que más de 450 millones de espectadores en más de 140 países hayan podido disfrutar ya de ella. La serie está íntegramente financiada por donantes, habiéndose convertido en el mayor crowdfunding en la historia de las producciones audiovisuales.

Creada y dirigida por Dallas Jenkins, el reparto principal está formado por Jonathan Roumie (The Newsroom, The Good Wife), como Jesús; Shahar Isaac (The Good Fight), como Simón Pedro; Elizabeth Tabish (The Son), como María Magdalena; Erick Avari (La momia), como Nicodemo; Paras Patel (Nashville), como Mateo; George H. Xanthis (American Crime Story), como Juan; y Amber Williams (Cinco lobitos), como Tamar.