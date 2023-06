Física o Química, La red púrpura, Piraña... Crece la familia Atresplayer

El próximo 5 de julio la plataforma comienza su particular revolución: cambia de imagen, incorpora nuevos canales y empieza a estrenar algunos de sus títulos más esperados.

La Gran Vía madrileña ha vivido esta semana una auténtica revolución. Porque los rostros más reconocidos de Atresmedia se han reunido en los cines Callao para dar a conocer todo lo nuevo que nos tienen preparados para su plataforma de streaming, su gran revolución como ellos mismo lo llaman. El próximo 5 de julio, Atresplayer Premium cambia de imagen e incorpora nuevos canales. Y todo ello, pensando en que sus suscriptores puedan tener la mejor experiencia como usuarios.

La plataforma estrena dentro de un par de semanas un nuevo diseño con la última tecnología, que va a permitir a los usuarios una navegación más sencilla e intuitiva, con perfiles y una mayor personalización de la experiencia. Con más de 30.000 horas de contenidos a disposición de sus suscriptores, Atresplayer Premium incorpora 10 nuevos canales gratuitos (4 lineales temáticos, 5 más específicos de un programa determinado, y Kidz pensado para los más pequeños de la casa).

Un catálogo que no para de crecer

Como no podía ser de otra manera, la revolución Atresplayer llega acompañada de un buen puñado de nuevos títulos que se irán incorporando progresivamente al catálogo de una plataforma que ya cuenta con series de éxito como La Novia Gitana, La Ruta, By Ana Milán, Cardo, Los Protegidos o UPA Next; y programas como Drag Race España y Reinas al rescate.

Los estrenos comenzarán el próximo 25 de junio con Las noches de Tefía. Después llegarán otros tan esperados como Zorras, Camilo Superstar o la continuación de La novia gitana: La red púrpura y La Nena. El instituto Zurbarán volverá a abrir sus puertas con FoQ: la nueva generación, después de que sus fans pudieran abrir boca con el reencuentro que se produjo hace unos meses; Vestidas de azul y Piraña se sumarán al universo Veneno; y la nueva temporada de La Ruta se trasladará a Ibiza con La Ruta. Parte 2: Ibiza.

A muerte, Un nuevo amanecer, Una vida menos en Canarias, Mariliendre, La sombra de la tierra, 33 días, ¿A qué estás esperando?, Érase una vez en Marbella, Déjate ver, Red flags, Santuario, El gran salto, Tino Casal, El enigma Nadiuska o lo nuevo de Drag Race España: All Stars también llegarán a lo largo de los próximos meses al catálogo de Atresplayer Premium.