Así es el documental sobre el fenómeno de las Kardashian

Movistar+ estrena el día 29 Las Kardashian: una dinastía multimillonaria, una serie documental de dos capítulos que nos ayuda a entender qué hay detrás del éxito de los Kardashian-Jenner.

Los Kardashian-Jenner son una de las familias más conocidas a nivel mundial. Su fama comenzó en 2007 cuando empezó a emitirse Keeping Up With the Kardashians, un reality sobre su extravagante vida que ha llegado a tener hasta 20 temporadas. A día de hoy, encabezadas por la matriarca del clan, Kris Jenner, las hermanas Kim, Kourtney, Khole, Kendall y Kylie son seguidas por millones de personas en todo el mundo y han logrado construir un imperio.

Cuentan con legiones de fans que siguen cada minuto de unas vidas a las que no les falta detalle, porque los días de la familia más mediática de Estados Unicos -y probablemente una de las mundo entero- son tan surrealistas como extravagantes. Escándalos, dramas y personajes de los más variopintos rodean a esta familia convertida en un auténtico fenómeno de masas. Un fenómeno que trata de explicar Las Kardashian: una dinastía multimillonaria, una serie documental de dos episodios que va a estrenar Movistar+ los días 29 de junio y 6 de julio.

La marca Kardashian

Con imágenes de archivo nunca vistas y el testimonio de periodistas y expertos, el documental ofrece una perspectiva diferente sobre ellas y profundiza en las decisiones de la marca Kardashian mientras observa el efecto que todo esto ha tenido en la familia y explora cómo aprovecharon al máximo las nuevas tecnologías y las redes sociales para crear una forma totalmente nueva de conectarse, consumir y comunicarse.

El primer episodio, que se estrena el 29 de junio, arranca en 2007 cuando la difusión de un video sexual lanzó a la fama a Kim Kardashian. Poco después, aprovechó esta fama para lanzar su propio reality y empezar a publicitar sus propios productos. Gracias al programa, conocimos a uno de los clanes más mediáticos.

El 6 de julio llegará la segunda entrega centrándose en el momento en el que las Kardashian detectaron rápidamente el potencial de las redes sociales acumulando millones de seguidores. En 2014, Kim se casa con Kanye West alcanzando fama mundial. Y Kylie se convierte en la millonaria más joven de la historia con solo 21 años.