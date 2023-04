El caso Watergate y la Guerra Fría llegan en mayo a HBO Max

Lo hacen a través de dos de los estrenos más esperados: Los fontaneros de la Casa Blanca y Spy/Master. También llega la comedia española, No me gusta conducir.

En mayo los estrenos de HBO Max van a adentrarnos en los misterios del poder. Porque el primero de ellos, y más esperado, Los fontaneros de la Casa Blanca, nos va a hacer partícipes de los entresijos del Caso Watergate. Pero Spy/Master no se queda atrás, porque su protagonista es Victor Godeanu, la mano derecha y consejero más cercano del dictador rumano Nicolás Ceaușescu, y también agente secreto de la KGB. Y todo ello, en plena Guerra Fría. A ambos lados del abismo o No me gusta conducir son otros de los títulos destacados.

Estrenos más destacados de HBO Max en mayo

2 mayo: Los fontaneros de la Casa Blanca (Estreno).



Formada por cinco episodios, la serie va a adentrar a los espectadores en las bambalinas del escándalo Watergate cuando los saboteadores políticos de Nixon, E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy, derrocan accidentalmente la presidencia que estaban tratando celosamente de proteger... y sus familias junto con ella. Este drama satírico comienza en 1971, cuando la Casa Blanca contrata a Hunt y Liddy, ex agentes de la CIA y del FBI, respectivamente, para investigar la filtración de los Documentos del Pentágono. Después de fracasar hacia arriba, la improbable pareja aterriza en el Comité para la Reelección del Presidente, tramando varias operaciones encubiertas increíbles, incluida la instalación de micrófonos ocultos en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate.

5 mayo: Unicorn: Warriors Eternal (Estreno).

8 mayo: A ambos lados del abismo (Estreno).

17 mayo: Angel City (Documental).



La serie documental bucea en la historia del pionero equipo profesional de fútbol femenino Angel City Football Club, de la ciudad de Los Angeles, desde el origen de su historia durante la temporada 2022 de este equipo fundado y liderado por mujeres. La serie revela la pasión y las agallas necesarias para construir una franquicia deportiva desde cero y abrir una brecha significativa en el mundo del deporte profesional.

19 mayo: Spy/Master (Estreno).



Ambientada en plena Guerra Fría, la serie narra una semana en la vida del personaje ficticio Victor Godeanu, la mano derecha y consejero más cercano del dictador rumano Nicolás Ceaușescu. Sin embargo, Godeanu es también un agente secreto de la KGB, y tendrá que escapar de Rumanía y de Ceaușescu antes de que su tapadera salte por los aires. Con una única oportunidad de salir con vida, utilizará un viaje diplomático a Alemania como escapatoria hacia los Estados Unidos. Ayudado por una agente encubierta de la Stasi con quien tuvo una relación romántica en el pasado y un prometedor agente de la CIA, Godeanu tendrá que evitar al KGB y a los espías de su propio país, mientras es completamente consciente de que su deserción pone a su familia en riesgo mortal.

21 mayo: Love to love you, Donna Summer (Documental).

23 mayo: German Genius (Estreno).

26 mayo: No me gusta conducir (Estreno).



La serie de TNT nos cuenta la historia de Pablo, un profesor de universidad de 40 años algo ensimismado y gruñón obligado a sacarse el carnet de conducir. Pablo es un sabelotodo que al apuntarse a la autoescuela descubre que todavía tiene mucho que aprender. De conducir y de la vida en general. Nada más iniciar las clases, coincide con Yolanda, alumna suya en la universidad, con la que Pablo establece una curiosa relación: profesor y estudiante en la facultad, compañeros de pupitre en la autoescuela. Lorenzo es el implicado y bromista profesor de autoescuela que le guía al volante de esta ardua aventura. Leonor Watling interpreta a la expareja y confidente de Pablo, y Carlos Areces encarna al hermano de Lorenzo, también profesor de autoescuela, y con el que mantiene una difícil relación.