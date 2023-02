Las producciones españolas destacan entre los estrenos de Netflix

La segunda temporada de Entrevías, la adaptación televisiva de Hasta el cielo o la película Eres tú son algunos de los títulos más importantes de este mes.

Marzo es la primera prueba de fuego para Netflix. Porque el mes al que damos la bienvenida la semana que viene va a ser el primero en el que se aplique la nueva política de la plataforma que pone fin a las cuentas compartidas. De momento todo está por ver y solo el tiempo dirá si esta estrategia ha sido un acierto o no. Mientras, la plataforma sigue con su actividad habitual y ya ha presentado cuáles son los nuevos títulos que llegan en marzo.

Destacan sobre todo las series con las nuevas temporadas de You, Sexo/Vida y Sombra y hueso. Pero también nuevas incorporaciones como las españolas Hasta el cielo: la serie o la película Eres tú. Y como colofón final, todavía sin fecha confirmada de estreno, la nueva entrega de Soy Georgina, el documental sobre Georgina Rodríguez.

Estrenos destacados de Netflix en marzo

1 marzo: Entrevías (Temporada 2).



Un tiroteo en el bar de Sandro y un apuñalamiento en el barrio, marcaron el final de la primera temporada, durante la que el protagonista ha visto cómo ha fracasado con su nieta y cómo la mujer que podría estar llamando a las puertas de su corazón ha sido apuñalada. Una situación que no está dispuesta a consentir y ante la que está a punto de tomar medidas, y a la que va a unirse un nuevo problema: Salgado, un hombre de negocios con mucho don de gentes y pocos escrúpulos que dirige un importante fondo de inversiones y llega a Entrevías con un ambicioso proyecto: adquirir inmuebles, desalojarlos y levantar nuevas construcciones.

2 marzo : Sexo/Vida (Temporada 2).

: 3 marzo: Eres tú (Película).



Javier (Álvaro Cervantes) tenía 16 años cuando besó por primera vez a una chica, y descubrió que tenía el don de la clarividencia, al menos de la clarividencia amorosa. Con tan sólo un beso es capaz de ver el futuro de esa relación antes de vivirlo, lo que le ha llevado a ser un adulto que nunca ha tenido una relación duradera, ya que siempre las rompe antes de que las cosas empiecen a ir mal. Pero todo cambia cuando una noche de fiesta, besa a Lucía (Silvia Alonso) y se ve felizmente casado y con hijos. ¿El problema? Lucía es la novia de su mejor amigo (Gorka Otxoa).

9 marzo: You (Temporada 4 – Parte 2).

10 marzo: Luther: Cae la noche (Película).

16 marzo: Sombra y hueso (Temporada 2).



Nuevos episodios de la serie basada en la serie de libros Shadow and Bone y Six of Crows de Leigh Bardugo. En un mundo dividido en dos por una enorme barrera de oscuridad perpetua, donde criaturas antinaturales se deleitan con la carne humana, una joven soldado descubre un poder que finalmente podría unir a su país. Pero mientras lucha por perfeccionar su poder, fuerzas peligrosas conspiran contra ella. Matones, ladrones, asesinos y santos están ahora en guerra, y se necesitará más que magia para sobrevivir.

17 marzo: La elefanta del mago (Película). Hasta el cielo: la serie (Estreno).



En la adaptación televisiva de Hasta el cielo, una llamada en medio de la noche va a cambiar el destino de Sole: Ángel, su marido y líder de una banda de aluniceros ha muerto; convertida de la noche a la mañana en una joven viuda con un hijo al cargo y muchos negocios con problemas que sacar adelante, Sole no está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre Rogelio, uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid. Decidida a buscarse la vida por sí misma, Sole encontrará en su camino nuevos aliados que la ayudarán a desentrañar el misterio de las muertes que han marcado su destino al tiempo que retoma el contacto con la banda de aluniceros y logra ganarse su confianza para llevar a cabo nuevo robos tan ambiciosos como los de los viejos tiempos. Pero ni la policía ni las distintas mafias con las que tendrá que competir estarán dispuestas a ponerle fácil su camino para llegar hasta el cielo.

23 marzo: El agente nocturno (Estreno).

31 marzo: Criminales a la vista (Película).

Próximamente : Soy Georgina (Temporada 2).

:

Aunque todavía sin fecha confirmada de estreno, la segunda temporada de Soy Georgina va a ser uno de los principales reclamos de marzo en Netflix. En los nuevos episodios seguiremos conociendo el lado más personal de Georgina Rodríguez, su trabajo, su día a día como empresaria e influecer y sobre todo su papel de madre y esposa.