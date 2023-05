Zero: Movistar+ recuerda el fenómeno social que impulsó los derechos civiles

El documental Zero, la revista que sacó del armario a un país analiza cómo la revista Zero pasó en poco tiempo de ser un referente para el colectivo LGTBIQ+ a todo un fenómeno social.

La revista Zero llegó a los quioscos por primera vez en 1998. De temática LGTB, sus 120 números -se editó hasta 2009- tuvieron una enorme repercusión en gran parte porque sirvió a muchas personalidades públicas para "salir del armario", además de contar con algunas de las figuras más conocidas de nuestro país como José Luis Rodríguez Zapatero, Javier Bardem o Cayetana Guillén Cuervo que protagonizaron su portada para reivindicar y apoyar al colectivo.

De esta forma, la revista Zero pasó en poco tiempo de ser un referente para el colectivo LGTBIQ+ a todo un fenómeno social en España que impulsó los derechos civiles en nuestro país. Porque muchos de los cambios sociales que se produjeron en aquellos años, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, no se entenderían sin esta publicación. Por eso, 25 años después de su nacimiento, Movistar+ está organizándole un homenaje con Zero, la revista que sacó del armario a un país, una serie documental que va a estrenarse el 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo.

Los protagonistas de aquellos años

El documental de dos capítulos cuenta, 25 años después de su publicación, cómo Zero fue fundamental en el debate sobre los derechos civiles en España, cómo fue su origen y su posterior éxito en una sociedad que permanecía anclada en el pasado. Y no se olvida de cómo ha evolucionado nuestro país desde entonces. Para ello cuenta con el testimonio de algunos de los que en aquellos años fueron protagonistas de sus portadas como Jesús Vázquez, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova, Alaska o Gaspar Llamazares, además de sus creadores o algunos de sus columnistas habituales.

En Zero, la revista que sacó del armario a un país ocupan un lugar destacado también aquellos personajes anónimos que en su día contribuyeron a abrir debates con sus apariciones en Zero: Landher Iturbe, primer adolescente gay en salir en la revista, o el guardia civil Joan Miquel Perpinya. La serie cuenta también con testimonios del ministro de Cultura Miquel Iceta (primer político español en salir del armario), Mili Hernández (activista y fundadora de la librería Berkana, vinculada a la revista desde sus orígenes), y familiares y amigos de Pepe Mantero, el sacerdote católico que fue excomulgado por salir en la revista y que murió en 2018.