Indiana Jones: ¿qué ha sido de sus actrices protagonistas?

¡El icónico Indiana Jones regresa a la gran pantalla en su última y emocionante entrega, "Dial of Destiny"! Harrison Ford, quien ha dado vida al admirado arqueólogo a lo largo de la serie de películas, retoma su papel una vez más en esta nueva aventura, se estrenará el 28 de julio.

¿Qué ha sido de las protagonistas femeninas de Indiana Jones?

Karen Allen

Karen Allen, de 72 años, ha sido la compañera de Indiana, Marion Ravenwood, desde su presentación en "Raiders of the Lost Ark" o ‘En busca del arca perdida’ en España, (1981).

Ha retomado su papel en dos secuelas y recientemente en "Dial of Destiny". Además de su participación en la serie de Indiana Jones, Karen ha aparecido en otras películas notables como "Scrooged" (1988), "Malcolm X" (1992) y "Things Heard & Seen" (2021). También ha destacado en el ámbito teatral, incluyendo producciones en Broadway.

Recientemente, Karen ha sido reconocida por su papel en la película "A Stage of Twilight" (2022) y también ha trabajado como voz en off en la serie documental "The Last Movie Stars", estrenada el año pasado.

Además de su carrera en la actuación, Karen es dueña de Karen Allen Fiber Arts, una tienda de ropa y estudio de diseño en Massachusetts. Vale mencionar que estuvo casada con el actor Kale Browne durante una década, y tienen un hijo llamado Nicholas Browne, de 33 años, quien se cree que ha seguido una carrera como chef.

Kate Capshaw

Es una actriz estadounidense de 70 años que se hizo famosa por su papel de Willie Scott, una cantante de cabaret que acompaña a Indiana Jones en una de sus aventuras más peligrosas: "El templo maldito".

Esta película, dirigida por Steven Spielberg, fue la segunda entrega de la saga del arqueólogo más famoso del cine y se estrenó en 1984.

Pero Kate Capshaw no solo conquistó al público con su interpretación, sino también al propio Spielberg, con quien se casó en 1991 y tiene siete hijos.

Su debut en la pantalla fue en 1981, en la serie de televisión The Edge of Night, donde interpretó a Jinx Avery. Después participó en otras películas y series, como A Little Sex, Missing Children: A Mother's Story, Best Defense o Windy City. Pero su gran oportunidad llegó cuando se presentó al casting para el papel de Willie Scott en Indiana Jones y el templo maldito.

Spielberg, que se enamoró perdidamente de Kate Capshaw durante el rodaje. Los dos iniciaron una relación que culminó con su boda en 1991.

Después de Indiana Jones y el templo maldito, Kate Capshaw siguió trabajando como actriz en otras películas y series, como SpaceCamp, The Quick and the Dead, Black Rain, Love at Large, My Heroes Have Always Been Cowboys, Black Tie Affair, Just Cause o The Love Letter.

También hizo algunas apariciones especiales en películas de su marido, como El imperio del sol o La terminal. Su último trabajo como actriz fue en 2001, en la miniserie 'A Girl Thing'. Desde entonces se ha dedicado a su familia y a sus aficiones.

Alison Doody

Esta talentosa actriz, ahora con 56 años, cautivó al público interpretando a la villana Jenny Flex en la película de James Bond "A View to a Kill" (1985), antes de hacer su aparición en "Indiana Jones y la última cruzada", (198).

En la película de Indiana Jones, Doody dio vida al intrigante personaje de la arqueóloga Dra. Elsa Schneider, quien se considera una "femme fatale".

Elsa no solo fue un interés amoroso para Indy, sino que también se rumorea que tuvo una relación con su propio padre, el inolvidable Henry Jones Sr., interpretado por el inolvidable Sean Connery.

Después de su paso por Indiana Jones, Doody continuó su carrera en el cine, participando en emocionantes proyectos como "A Prayer for the Dying" (1987), "Major League II" (1994) y "King Solomon's Mines" (2004). Más recientemente, ha seguido brillando en la gran pantalla con su participación en la película "RRR" (2022).

La versatilidad de Alison Doody también se ha destacado en el ámbito televisivo. La hemos visto en roles destacados en programas como "Waking the Dead" en 2007 y en "Beaver Falls" de 2011 a 2012. Este último proyecto parece haber sido su último papel en televisión hasta el momento.

Además de su exitosa carrera actoral, Doody ha seguido conectada con los fans de Indiana Jones a lo largo de los años, asistiendo a convenciones y eventos especiales. Recientemente, su presencia en el MCM Comic Con en Londres, donde compartió escenario con el talentoso Julian Glover, de 88 años, quien interpretó al villano Walter Donovan en "Indiana Jones and the Last Crusade", fue recibida con entusiasmo por los seguidores.

En su vida personal, Alison estuvo casada con el ejecutivo de negocios Gavin O'Reilly durante una década, desde 1994 hasta su divorcio en el 2006. Tienen dos hijas en común, fruto de su matrimonio.

Estas son las historias de las mujeres que acompañaron a Indiana Jones en sus aventuras. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales, y déjanos un comentario con tu opinión