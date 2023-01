La chica invisible, nombre propio de los estrenos de Disney+ en febrero

La serie basada en el éxito adolescente de Blue Jeans es la gran apuesta española de la temporada en la plataforma. Le acompaña lo nuevo del universo Marvel: Black Panther: Wakanda Forever.

Aurora Ríos, la reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye o las Dora Milaje. Son algunos de los nombres de personajes femeninos que acaparan los estrenos de Disney+ para el mes de febrero. Aurora Ríos en la protagonista de La chica invisible, la gran apuesta española de la plataforma de streaming para esta temporada; mientras que el resto van a tener que luchar para proteger su nación en la nueva película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever.

Ambos son los nuevos títulos que más van a sonar este mes en el catálogo de la plataforma, pero también habrá otros como Fleishman está en apuros, lo nuevo de Los Proud: Más ruidosos y orgullosos o el documental J-hope IN THE BOX.

Estrenos más destacados de Disney+ en febrero

1 febrero: Los Proud: Más ruidosos y orgullosos (Temporada 2). El coro: éxito, allá voy (Estreno). Chefs hacia lo salvaje (Película). Black Panther: Wakanda Forever (Película).



En la nueva apuesta del universo Marvel, la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba), luchan para proteger su nación de la injerencia de potencias mundiales a raíz de la muerte del rey T’Challa. Mientras los wakandianos se esfuerzan por adaptarse a su nueva etapa, los héroes deben actuar unidos, con la ayuda del Perro de la Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman), y forzar un nuevo destino para el reino de Wakanda.

3 febrero: La hora más oscura (Película). Algo pasad en Las Vegas (Película). El plan (Película).

15 febrero: Horario estelar (Estreno). La chica invisible (Estreno).



Basada en el éxito adolescente escrito por Blue Jeans, en La chica invisible, Daniel Grao y Zoe Stein interpretan a padre y su hija que se ven envueltos en la investigación del asesinato de una adolescente durante las fiestas de verano de Cárdena, un pintoresco pueblo ficticio de Andalucía, que será el escenario en el que todos los habitantes del pueblo sean sospechosos. La víctima es Aurora Ríos, una joven de diecisiete años que es invisible para casi todos, no tiene amigos y está harta de que los habitantes de su pueblo hablen a su espalda. Una noche de mayo, su madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su instituto, el Rubén Darío.

17 febrero: J-hope IN THE BOX (Documental).



J-Hope es uno de los raperos más conocidos del momento. El surcoreano saltó a la fama cono miembro del grupo BTS. Unos años después se embarcó en una aventura en solitario de la que surgió su primer álbum: Jack in the Box. Este documental nos adentra en los entresijos de la grabación de este álbum, en forma de biopic sobre la joven estrella.

22 febrero: Fleishman está en apuros (Estreno).



La serie está basada en el libro escrito por Taffy Brodesser-Akner. Su protagonista es Toby Fleishman, un hombre divorciado tras quince años de matrimonio que deberá hacer frente a la desaparición de su ex-mujer tras dejar a sus hijos con él y no volver nunca más. Tendrá entonces que intentar averiguar qué ha pasado con Rachel, mientras compagina el cuidado de sus hijos, su trabajo en el hospital y su vida como soltero en plena búsqueda de relaciones.