Nueva York, Londres, Madrid... allí se rueda el cine de Navidad

Albergan algunas de las calles más conocidas. Han sido escenario de todo tipo de películas y series. También de las más navideñas como 'Solo en casa 2', 'Love Actually' o 'La gran familia'.

Que levante la mano quien haya estado por primera vez en Central Park, Trafalgar Square o la Puerta del Sol y no haya tenido la sensación de que ya había pasado antes por allí. Son algunos de los lugares más conocidos del mundo, unos más que otros claro, y en parte lo son gracias al cine y a las series. Desde el principio de los tiempos, la gran pantalla nos ha hecho viajar desde el sofá de casa a los lugares más recónditos del mundo, y los ha convertido en rincones familiares para todos nosotros.

Como no podía ser de otra manera, esos lugares forman parte del escenario de las películas navideñas más vistas un año tras otro. Ya son varias las generaciones que han disfrutado de títulos como Solo en casa 2, Love Actually o La gran familia. De hecho, seguro que más de uno las está volviendo a ver estos días. Por eso, ahora que estamos en Navidad, queremos recordar tres ciudades (por poner un límite) en cuyas calles se han rodado algunas cintas de temática navideña, además de otros cientos de títulos.

Nueva York (Solo en casa 2, Elf)

La Gran Manzana está llena de calles, plazas, parques o avenidas que son mundialmente conocidas. Es probablemente la ciudad que más gente conozca, incluso sin haber estado allí nunca. En Solo en casa 2, por ejemplo, podemos ver un Nueva York que vive por y para la Navidad, con sus calles nevadas, el famoso Hotel Plaza engalanado para la ocasión o las jugueterías (la Duncan que salía en la película fue recreada) llenas de ilusionados niños. Lo mismo ocurría en Elf, en la que un hombre criado como un elfo viaja a la Gran Manzana 30 años después para conocer sus orígenes. Allí, recorriendo algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad, tendrá la misión de salvar la Navidad.

Londres (Love Actually, El diario de Bridget Jones)

El Big Ben, el parlamento, Piccadily Circus, Trafalgar Square, el Palacio de Buckingham... Londres tiene los que seguramente sean algunos de los rincones del mundo más reconocidos y fotografiados. Sus calles y monumentos han aparecido en multitud de escenas de películas y series, como también lo han hecho sus característicos taxis o sus famosas cabinas rojas. Quizá una de las películas de temática navideña más icónica sea Love Actually. Notting Hill, South Bank, Downing Street o el aeropuerto de Heathrow son algunos de los lugares de la capital británica donde se mezclan las historias protagonistas de la película. Lugares que también aparecen en otra película de cabecera como El diario de Bridget Jones. La cinta puso a Borough Market en el mapa, porque allí estaba el apartamento de soltera de la protagonista, situado cerca del metro London Bridge, justo encima del famoso pub The Globe Tavern; también dio visibilidad al nuevo Londres representado en edificios como The Shard el rascacielos más alto de la Unión Europea con 310 metros de alto.

Madrid (La gran familia, El día de la bestia)

Uno de los momentos más álgidos para Madrid, en términos turísticos, es el puente de diciembre. Esos días, miles de personas procedentes de muchas provincias españolas aprovechan para visitar la capital y disfrutar de su ambiente navideño. Porque Madrid en Navidad adquiere un carácter diferente. La Puerta del Sol, epicentro de las celebraciones de Fin de Año, la iluminación de la Puerta de Alcalá, el más reciente árbol de Navidad de la Plaza de España, o el mítico mercado navideño de la Plaza Mayor son algunos de los lugares más visitados. Precisamente es en este último en el que Chechu, el más pequeño de los Alonso Cebrián, se pierde en la película de La gran familia, que se desarrolla en el Madrid de los 60 en plena navidad. Las calles de la capital, engalanadas para la ocasión, también son el escenario de El día de la bestia, la cinta de Álex de la Iglesia en la que un sacerdote cree haber descifrado el mensaje secreto del Apocalipsis según San Juan: el Anticristo nacerá el 25 de diciembre de 1995.