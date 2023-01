La chica invisible, a punto de hacer saltar por los aires la paz de Cárdena

La serie basada en la exitosa novela juvenil de Blue Jeans, llega al catálogo de Disney+ el próximo 15 de febrero con Daniel Grao y Zoe Stein como protagonistas.

Las cosas están a punto de cambiar en Cárdena, un pintoresco pueblo ficticio de Andalucía, que será el escenario del asesinato de una adolescente durante las fiestas. Un crimen del que todos los habitantes terminarán convirtiéndose en sospechosos de una investigación llevada a cabo por un padre y su hija, que se verán envueltos en todo el misterio que rodea al caso viéndose obligados a apartar sus diferencias.

Se trata de la trama de La chica invisible, la nueva serie de corte juvenil que va a llegar a Disney+ el próximo 15 de febrero. Es la adaptación a la pequeña pantalla de la exitosa novela de Blue Jeans, pseudónimo de Francisco de Paula, autor, entre otros, de una trilogía protagonizada por Aurora Ríos, una joven de diecisiete años que es invisible para casi todos, no tiene amigos y está harta de que los habitantes de su pueblo hablen a su espalda. Una noche de mayo, su madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su instituto.

La serie toma como punto de partida la primera novela de la trilogía para dotarle de un tono más adulto "convirtiéndola en un thriller más oscuro, donde además se aborda el reencuentro entre los dos protagonistas", según han explicado desde Morena Films, la productora que se encuentra detrás de este título del que ya podemos disfrutar de sus primeras imágenes.

Un padre y una hija obligados a dejar de lado sus diferencias

Daniel Grao (Hit, Perdida, Gigantes) y Zoe Stein (Mantícora, Merlí Sapere Aude) son los protagonistas de La chica invisible, cuyos ocho capítulos han sido rodados íntegramente en diferentes localizaciones de la provincia de Sevilla, lugar de origen del autor de la novela que le da nombre a la serie.

Rebeca Matellán (Intimidad, La que se avecina), Pablo Gómez-Pando (Los inocentes, Velvet), y los jóvenes Javier Córdoba, Marta Vallés y Hugo Welzel completan el reparto de la ficción que, en palabras de su productor ejecutivo, Pedro Uriol, “va a sorprender tanto a los fans de la novela como a los que no la conocen. Es un thriller adulto, misterioso y emocionante, con un reparto sensacional y una mirada puramente cinematográfica. Queremos que el espectador se ponga en la piel de un padre y una hija obligados a aparcar sus diferencias para resolver un caso de asesinato que ha sacudido las apacibles vidas de los habitantes de Cárdena”.