Los Pollos sin cabeza de Hugo Silva, protagonistas de HBO Max en abril

La serie en la que el actor se mete en la piel de un ex-futbolista que acaba de montar su propia agencia de representación, es el estreno más destacado junto a Love and Death.

Una ama de casa con una vida aparentemente perfecta y un ex futbolista que intenta mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional. Estos son los dos personajes que protagonizan los dos estrenos más esperados de HBO Max para el mes que acaba de empezar. Son Love and Death y Pollos sin cabeza, y para poder disfrutar de ellos vamos a tener que esperar hasta final de mes. Por eso, para que la espera no sea tan larga, la plataforma de streaming ha renovado su catálogo con muchos títulos entre los que podemos mencionar la cuarta temporada de Barry.

Estrenos más destacados de HBO Max en abril

3 abril: Royal Crackers (Estreno).



Royal Crackers fue una vez el rey de los aperitivos, pero el imperio se está desmoronando. Cuando el patriarca de la familia, el tiránico fundador de la compañía, Theodore Hornsby Sr., termina en un "súper coma", el resto de los Hornsby retomará su falta de talento y perspicacia comercial y tratará de hacer de Royal Crackers el éxito que una vez fue.

14 abril: #BringBackAlice (Estreno).

15 abril: A Black Lady Sketch Show (Temporada 4).

17 abril: Una ola de treinta metros (Temporada 2). Para. Reinas de la calle (Temporada 2). Barry (Temporada 4).



Barry es un asesino a sueldo que descubre su vocación de actor durante una misión en Los Angeles. A partir de ahí tendrá que decidir si debe dedicarse a lo que se le da bien pero no le motiva, o dejarse llevar por su sueño y meterse en el mundillo de la interpretación. En los nuevos capítulos, Cousineau es aclamado como un héroe ya que el arresto de Barry tiene consecuencias impactantes. Todo ha llevado a esto: el explosivo e hilarante capítulo final de Barry.

21 abril : El crítico (Película). Todos lo hacen (Película).

: 24 abril: Somebody Somewhere (Temporada 2).

25 abril: Mrs. Davis (Estreno ).

27 abril: Love and Death (Estreno).



La trama de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen está basada en la historia real del brutal asesinato con hacha de Betty Gore por parte de su amiga y vecina Candy Montgomery en Wylie, Texas de 1980. La protagonista formaba un matrimonio feliz junto a Pat Montgomery, con quien tenía dos hijos. Cuando la familia se trasladó a vivir al condado de Collin, Montgomery se hizo muy amiga de Betty Gore, una profesora de secundaria vecina de la zona a la que conoció en la iglesia. Fue con ella con quien el marido del personaje al que da vida Elizabeth Olsen mantuvo una relación extramatrimonial, motivo por el que se produjo el brutal asesinato. A pesar de todo, fue declarada no culpable despertando las crítica de toda su comunidad.

28 abril : From (Temporada 2). Pollos sin cabeza (Estreno).

:

Hugo Silva se mete en la piel de Alberto Martín Ruiz, un ex-futbolista y actual representante de jugadores al que todos llaman Beto, que acaba de establecerse por su cuenta montando su propia agencia de representación. Beto intenta mantener un equilibrio entre su delirante mundo profesional y su inestable vida personal con la ayuda de su novia Sonia, una chica que le conoce como nadie y le pone los pies en la tierra. Justo cuando las cosas empiezan a funcionar, llega el desastre: su jugador más potente se va y su novia le deja.