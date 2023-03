Amazon Prime Video apuesta por lo español en marzo

En Sin huellas, Desi y Cata son dos limpiadoras en serios apuros. Les persigue la policía, unos sicarios rusos, una familia de millonarios, y hasta un exmarido con mariachis.

Sin huellas, Escándalo. Relato de una obsesión, ¡A todo tren! Destino Asturias... Amazon Prime Video apuesta por lo nuestro para el mes de marzo. Las producciones españolas son las protagonistas de los títulos con los que la plataforma ha renovado su catálogo para el mes en el que empezará a llegar el buen tiempo -aunque ahora cueste creerlo- y los días comenzaran a ser más largos para alegría de todos.

Estrenos más destacados de Amazon Prime Video en marzo

1 marzo: Una estafa celestial (Película). La última noche en el karaoke (Temporada 1).

3 marzo : Sayen (Película). Luden (Estreno). Todos quieren a Daisy Jones (Estreno).

Basada en la novela Daisy Jones & The Six de Taylor Jenkins Reid, esta serie drama musical sigue el ascenso de la banda de rock Daisy Jones and The Six a través de la escena musical de los años 70 en Los Ángeles, en su búsqueda del estatus como icono mundial.

10 marzo: ¡A todo tren! Destino Asturias (Película).



Cuando Ricardo, padre responsable volcado en su hijo, decide llevarle a un campamento en Asturias en tren nocturno, algunos padres le proponen que lleve también a varios de sus hijos Sin embargo, no cuentan con que en el último minuto les acompañe Felipe, abuelo de dos de los niños, un tipo extravagante e irresponsable. Cuando el tren arranca sin Ricardo ni Felipe, pero con los niños solos dentro, comenzará una disparatada persecución por parte del padre y del abuelo para alcanzar al tren, y un alocado viaje por parte de los niños, donde harán todas las travesuras que no se atreverían nunca a hacer delante de los mayores.

Escándalo. Relato de una obsesión (Temporada 1).

La serie de Telecinco, que tanta polémica ha generado, nos adentra en la historia de Inés, una mujer de 42 años que en un momento complicado de su existencia se sumerge en el mar para acabar con su vida. Su salvador es Hugo, un adolescente de 15 años del que se enamora obsesivamente. En su empeño porque nadie se entrometa en esa relación prohibida, Inés se irá dejando llevar por sus impulsos y no dudará en tomar decisiones que afectarán irremediablemente a cuantos la rodean, sumiendo a todo su entorno en una espiral de graves acontecimientos.

14 marzo: Influencers: Sobrevivir en las redes (Estreno).



Con Luc Loren, como "maestro de ceremonias", el proyecto tratará de descubrir cómo encaja el universo de los influencers en la vida de unos jóvenes que vivían en el anonimato hasta el momento en que las redes les lanzaron al estrellato, cómo gestionan el éxito y la fama, o cómo es su día a día. Para ello, el creador de contenidos acompañará a algunas de las estrellas de las redes sociales más conocidas en nuestro país en un recorrido por las luces y sombras de sus carreras. A lo largo de cuatro capítulos, Lucía Bellido, Carolina Iglesias, Marta Lozano, Marina Rivers, Samantha Hudson, Wismichu, Esty Quesada, Dani Marrero, Abril Cols, Claudia García, Hurona Rolera y Andrea Palazón son algunos de los influencers que mostrarán la cara más desconocida de su profesión y desvelarán cómo impacta el éxito en sus vidas.

17 marzo: El bebé jefazo: Negocios de familia (Película). Enjambre (Estreno). Sin huellas (Estreno).



Desi y Cata son limpiadoras; o más bien lo eran, porque las han despedido de la noche a la mañana. Agobiadas por su situación económica, esperan como agua de mayo esa llamada que les ayude a conseguir un trabajo. Un buen día les encargan limpiar la mansión de los Roselló, una de las familias más poderosas de Alicante. Todo va bien hasta que se encuentran con el cadáver de una mujer. Tras el shock inicial, Cata y Desi se dan cuenta de que lo han dejado todo limpio, sin huellas, convirtiéndose así en las perfectas culpables. A partir de aquí, la policía las persigue, también unos sicarios rusos, una familia de millonarios, y hasta un exmarido con mariachis. Cualquier cosa será válida para salir de esta.