Si quieres ver Netflix, hazte una cuenta propia

La plataforma acaba de anunciar que desde ayer ya no es posible compartir cuenta en España. Según sus cálculos, 100 millones de personas en el mundo estarían viendo sus contenidos sin pagar.

Hasta ahora ha sido lo normal. Porque que levante la mano quien no comparta con familia o amigos -o con ambos a la vez- algún tipo de suscripción. Es común que tú pagues Netflix y lo disfruten tus padres y tu hermano, que a su vez está suscrito a HBO Max, plataforma que comparte con su novia y tus primos, quienes a su vez pagan Movistar+ junto a sus amigos de toda la vida... Una práctica extendida hasta hoy. Porque para los usuarios de Netflix se acabó el chollo.

No es nada nuevo ni nadie puede decir que no viniesen tiempo avisando. Sí ha sido una sorpresa la entrada en funcionamiento de su nueva política. En la plataforma en la que La chica de nieve se acaba de convertir en la serie más vista a nivel mundial, desde hoy ya no es posible compartir cuenta. Bueno para ser justos, sí es posible hacerlo pero con unos límites y un coste adicional. Una medida que va a poner fin a los cerca de 100 millones de personas en todo el mundo que utilizan Netflix sin pagar, según cálculos de la plataforma que ha tenido que mandar un mensaje tranquilizador ante el revuelo producido.

Sabemos que hay mucha confusión sobre cómo compartir Netflix. Como cada cuenta está pensada para una sola casa, desde hoy verás nuevas funciones con las que podrás controlar mejor tu cuenta. Y podrás seguir viendo Netflix cuando estés de viaje.https://t.co/DgxKvuOuvt — Netflix España (@NetflixES) February 8, 2023

¿Y a partir de ahora qué?

La nueva estrategia de Netflix acaba de anunciarse y ponerse en marcha, con carácter inmediato, en España, Canadá, Nueva Zelanda y Portugal. Está pensada para ser usada en una sola casa, aunque los suscriptores van a tener la posibilidad de vincular dos subcuentas a su perfil principal por un importe de 5,99 euros al mes cada una.

Para definir a los "propietarios" de una cuenta, los usuarios van a tener que establecer la ubicación principal de su cuenta a través de la conexión de su dispositivo a una dirección IP. Para aquellos que tengan una segunda residencia o viajen con frecuencia a un lugar concreto, la plataforma da la posibilidad de poder usar su cuenta siempre y cuando se conecten una vez al mes a la wifi de su ubicación principal.

Por el momento, estas son las tarifas a las que a partir de ahora podrán acogerse todos aquellos que quieran disfrutar del catálogo de Netflix: