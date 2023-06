¿Qué película será el gran taquillazo del año en 2023?

¿Cómo se puede saber de antemano si una película va a ser un taquillazo? Los premios son solo una forma de medir el éxito de las películas pero en la industria, más allá de los Oscar, los Globos de Oro, los Premios de la Academia, los BAFTA y los Premios del Festival Internacional de Cine de Cannes, lo que mide el verdadero triunfo de una creación cinematográfica es la recaudación.

Sin desmerecer los premios para películas, actuaciones y dirección, los productores cinematográficos tienen otra forma esencial de medir el éxito: escuchar a su audiencia. Las personas pagan para ver nuevas películas cada año, y la taquilla tiene más peso que las temporadas de premios para las grandes producciones que han costado fortunas de grabar.

Para garantizarte la mayor audiencia se pueden hacer predicciones basadas en quién dirigirá la película, quién la protagonizará, qué historia tendrá y cuántos seguidores en las redes sociales están discutiendo el próximo estreno. Hoy os dejamos algunas películas por las que la gran mayoría está apostando que se conviertan en los siguientes grandes éxitos de taquilla de 2023:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania. El Universo Marvel atrae a cientos de millones de fanáticos cada año, y Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene todas las posibilidades de obtener impresionantes ingresos. La película cuenta con actores increíbles como Paul Rudd, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas.

Fast X. La saga de Fast & Furious ha reunido una espectacular base de fanáticos en todo el mundo, y cada nueva película de la serie demuestra que el amor de los fanáticos por la historia está aquí para quedarse. No hay duda para los periodistas y expertos en cine de que Fast X será un éxito de taquilla, al igual que las nueve películas anteriores.

Indiana Jones 5. Las aventuras del ingenioso arqueólogo Indiana Jones han conquistado los corazones de muchas generaciones, con Harrison Ford convirtiéndose en la imagen de este gran personaje. Indiana Jones and the Dial of Destiny se estrenará el 30 de junio de 2023 y es probable que sea un éxito de taquilla.

Aquaman and The Lost Kingdom. Aquaman es uno de los personajes más famosos del Universo Extendido de DC. Jason Momoa interpreta al feroz superhéroe, y la próxima película contará con un impresionante elenco que incluye a Amber Heard, Nicole Kidman, William Dafoe, Patrick Wilson y Yahya Abdul-Mateen II. La primera entrega de la serie recaudó más de mil millones de dólares, por lo que muchos esperan que la segunda película tenga al menos tanto éxito como su predecesora.

Transformer: Rise of the Beasts. Michael Bay dio en el clavo con la serie de películas de Transformers, que se ubicó en la cima de las series de películas con mayores ingresos en el mundo, con más de 4 mil millones de dólares en ganancias. El 9 de junio, la famosa saga regresa con una nueva película producida por Michael Bay y dirigida por Steven Caple Jr.

Para predecir y estimar mejor qué películas serán éxitos de taquilla, es esencial investigar un poco, y una tendencia cada vez más extendida derivada de la fiebre por los casinos online, es realizar apuestas sobre qué título se llevará el gato al agua como taquillazo del año en 2023. ¿Qué tienen en común todas las películas de la lista de hoy? Forman parte de series o sagas de películas más extensas, lo que las convierte en productos con una gran base de fanáticos que están deseando que su actor favorito les ofrezca una aventura más.