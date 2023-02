Invisible: así es la serie de Disney+ sobre el acoso escolar

La serie está basada en la novela homónima de Eloy Moreno. El protagonista es un adolescente de 12 años que cree ser invisible ante los ojos de sus compañeros.

¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo? El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder: A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía, y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer. Así empieza Invisible, la novela de Eloy Moreno que narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.

Una historia que Disney+ va a trasladar a la pequeña pantalla, de la mano de Morena Films, en forma de serie. Con un reparto encabezado por Aurea Garrido y los jóvenes actores Eric Seijo, Diego Montejo, Liv Dobner e Izan Fernández, Invisible acaba de ser presentada por la plataforma de streaming coincidiendo con el lanzamiento de la quinta novela del autor.

Comienza el rodaje de #InvisibleDisneyPlus, una nueva serie Original, inspirada en la novela de @Eloy_Moreno, dirigida por Paco Caballero y protagonizada por Aura Garrido, Eric Seijo, Diego Montejo, Liv Dobner e Izan Fernández 🙌 pic.twitter.com/23HuD0D78K — Disney+ España (@DisneyPlusES) February 6, 2023

¿Qué nos cuenta Invisible?

Se trata de una miniserie sobre un chico de 12 años que sufre un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida. Mientras se recupera en casa de sus heridas, revelará a su psicólogo que tiene el poder de la invisibilidad y que, un día, voló con un dragón. A través de la visión cargada de fantasía de este niño, Invisible narra una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros: la de un chico que, sin razón aparente, un día empieza a sufrir bullying en el instituto. A medida que empieza a quedarse solo, no puede creer que ni siquiera sus mejores amigos hagan nada para ayudarle. La única explicación posible que encuentra es que esto es así porque nadie le ve. Como ocurre en las historias de superhéroes, ha conseguido hacerse invisible. Sin embargo, hay alguien que sí quiere ayudarle: una misteriosa profesora, recién llegada al instituto, y que tratará por todos los medios hacer visible lo invisible.

La que va a ser la nueva producción original española de Disney+ ya ha puesto en marcha su rodaje con Paco Caballero como director. Grabación en la que Eloy Moreno va a colaborar de forma muy directa, mostrando su enorme satisfacción: "Yo he crecido con Disney, con sus historias, con sus personajes. Por eso es maravilloso que podamos, a través de su magia, transmitir con esta serie el mensaje de la novela a tantas y tantas personas. Una historia que habla sobre el acoso escolar de una forma diferente, recordándonos que todos formamos parte del problema y, sobre todo, de la solución".