Calentando motores para los Goya: dónde ver las películas nominadas

Falta apenas un mes para que se celebre una nueva edición de los premios más importantes de nuestro cine, por eso es un buen momento para disfrutar de los títulos favoritos.

Para los que todavía tenían la inmensa suerte de seguir de vacaciones hoy se acaba lo bueno. Mañana toca volver a la rutina para aquellos rezagados que todavía seguían inmersos en las fiestas navideñas. Pero que nadie se desanime porque aunque es verdad que lo que llega es la temida cuesta de enero y que hasta Semana Santa no volveremos a tener un nuevo periodo de vacaciones, hay muchas formas de hacer más llevadera la espera.

Ver películas, ya sea en el cine o en casa, es una de ellas. En poco más de un mes se celebra una nueva edición de los Premios Goya, los reconocimientos más importantes de nuestro cine. Así es que puede ser un momento ideal para disfrutar, si no lo hemos hecho ya, de las películas que están nominadas y de las que más se va a hablar en las próximas semanas.

Para ver algunas como As Bestas, la favorita de este año, o Modelo 77 por el momento tendremos que ir al cine, a disfrutarlas en pantalla grande. Aunque seguro que no tardan en llegar a alguna plataforma, como el caso de la película inspirada en la famosa prisión de Barcelona que pronto estará disponible en el catálogo de Movistar+.

Pero si lo tuyo es más el sofá y la manta, hay otras que pueden disfrutarse sin necesidad de salir de casa:

Cinco Lobitos

Amaia - a quien da vida Laia Costa - acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. Está disponible en los catálogos de Movistar+ y HBO Max.

Alcarrás

Dirigida por Carla Simón, y ganadora del Oso de Oro a la Mejor Película en la Berlinale 2022, Alcarrás nos presenta a la familia Solé, que lleva varias generaciones cultivando una gran extensión de melocotoneros en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de ochenta años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha. Puede verse en Movistar+. También alquilándola en Filmin, Amazon Prime Video y Apple TV+.

Los renglones torcidos de Dios

Disponible desde diciembre en el catálogo de Netflix, se trata de una adaptación de la novela homónima escrita por Torcuato Luca de Tena. Alice, investigadora privada, ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia. Su objetivo es recabar pruebas del caso en el que trabaja: la muerte de un interno en circunstancias poco claras. Sin embargo, la realidad a la que se enfrentará en su encierro superará sus expectativas y pondrá en duda su propia cordura. Un mundo desconocido y apasionante se mostrará ante sus ojos.