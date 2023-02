'El quinto día' o cómo la naturaleza busca defenderse

Movistar+ estrena el 13 de marzo esta serie que narra la lucha de la humanidad contra un organismo marino inteligente que se está rebelando para garantizar la supervivencia de su entorno.

Seguro que más de uno se acuerda de ese capítulo de Los Simpson en el que un numeroso grupo de delfines, liderados por el malvado Snorky, llegaron a Springfield para atacar y acabar con sus vecinos. Pues la serie de la que vamos a hablar a continuación podríamos decir que tiene algo de aquello. Se trata de El quinto día y su trama gira en torno a lucha de la humanidad contra un organismo marino inteligente que se está rebelando para garantizar la supervivencia de su entorno.

Se va a estrenar en Movistar+ el próximo 13 de marzo, aunque algunos privilegiados van a tener la oportunidad de verla antes en la 73ª edición del Festival de Cine Internacional de Berlín, ya que será la que ficción que inaugure la Berlinale Series. Creada por Frank Doelger (Juego de tronos), El quinto día es una adaptación de la novela bestseller de Frank Schätzing, todo un éxito de ventas traducido a 27 idiomas.

¿Qué ocurre cuando la naturaleza se rebela?

Dividida en ocho capítulos, este thriller alemán narra la lucha de la humanidad contra un organismo marino inteligente que se está rebelando para garantizar la supervivencia de su entorno. Cuando el tratamiento imprudente de los océanos amenaza su hábitat natural, éste contraataca. En muy poco tiempo, el destino del planeta queda en manos de un pequeño grupo de científicos.

La serie, que a día de hoy es uno de los proyectos de ficción más importantes a nivel europeo, tiene como protagonistas a Alexander Karim (The Lawyer, Tyrant), Cécile de France (The New Pope, Las ilusiones perdidas), Leonie Benesch (La vuelta al mundo en 80 días, Babylon Berlin, The Crown), Joshua Odjick (Unsettled, Wildhood), Barbara Sukowa (Hannah Arendt, 12 monos), Krista Kosonen (Beforeigners, Blade Runner 2049), Takuya Kimura (2046, Vengo con la lluvia) y Oliver Masucci (Dark).