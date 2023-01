Los Farad ya están un paso más cerca de Amazon Prime: finaliza su rodaje

La serie protagonizada por Miguel Herrán y Susana Abaitua va a adentrarnos en la Marbella de los años 80, en un mundo turbio lleno de lujos, excesos y corrupción.

Hace un año que supimos que Amazon Prime Video estaba preparando una serie basada en los hechos reales que acontecieron en los años 80 en Marbella y que tuvieron en Oskar a su joven protagonista. Supimos que iba a ser una de las grandes apuestas de la plataforma para los meses venideros, junto a Reina Roja. Hoy, un año después, el rodaje por fin ha concluido, lo que significa que su estreno está cada vez más cerca.

Miguel Herrán, protagonista entre otras de La casa de papel, ha sido el encargado de meterse en la de Oskar, un joven que sueña con montar un gimnasio, termina codeándose con la jet set de la zona y conociendo a una familia, dedicada al tráfico de armas, que le abrirá las puertas de un mundo turbio lleno de excesos y corrupción. Sara Farad -a quien ha dado vida Susana Abaitua- es la otra protagonista de la trama ya que será la encargada de mostrarle el apasionante mundo de la Costa del Sol y pertenece a la familia que le pondrá en bandeja un mundo lleno de todo tipo de posibilidades al alcance de muy pocos.

Termina una aventura de 6 meses

Mariano Barroso, que está detrás de otros títulos de éxito como La línea invisible, ha sido el encargado de dirigir a ambos, que encabezan un reparto en el que también están Pedro Casablanc, Adam Jezierski, Nora Navas, Amparo Piñero, Fernando Tejero, Igal Naor y Makram Khoury. A todos ellos ha querido agradecer su implicación a lo largo de estos meses de rodaje a través de su cuenta de Instagram. Dice que echa de menos a la familia Farad y que trabajar con Miguel y Susana "ha sido un placer y ha sido un viaje intenso. Ahora me despierto por las mañanas en mi casa y me resulta extraño no encontrármelos en el salón o en la cocina. Me había acostumbrado a vivir con ellos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariano Barroso (@marianobarrosocine)

Susana Abaitua también ha querido mostrar su satisfacción por el trabajo terminado. Un trabajo que ha calificado de "aventura" en la que "hemos recorrido España, Praga y terminamos en Luanda. Menudo viaje".