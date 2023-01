Lo nuevo de Ted Lasso o Dear Edward: Apple TV+ estrena 2023

Al igual que han hecho estas semanas Netflix o Atresplayer Premium, la plataforma de la famosa manzana ha presentado cuáles van a ser sus principales estrenos para este año.

Nunca es suficiente para quedarse con una gran parte del pastel del universo de las plataformas de streaming. Son cada vez más los competidores y la llegada de nuevos y atractivos títulos es incesante. Nadie quiere quedarse atrás y se nota cada vez que alguna nos anuncia cuáles son los nuevos títulos -algunos, de momento solo más destacados- con los que van a premiar a sus suscriptores.

Solo llevamos 20 días de 2023 y ya sabemos qué es lo que está por llegar en Netflix o Atresplayer Premium en los próximos meses. Y ahora también lo que va a pasar en Apple TV+. La plataforma ha aprovechado su presencia en el tour de prensa de la Television Critics Association (TCA) para contarnos que vuelven con nuevas entregas títulos como Ted Lasso, Schmigadoon!, Swagger o The Afterparty; y estrenos como Shrinking, Hello Tomorrow!, City on Fire, The Reluctant Traveler with Eugene Levy, The Last Thing He Told Me, The Big Door Prize, Dear Edward o Extrapolations.

Lots of exciting titles coming to Apple TV+

Lo más destacado de Apple TV+ en 2023

Ted Lasso - Temporada 3: Vuelve, y dicen que para despedirse, el ingenuo entrenador norteamericano de fútbol, procedente de Kansas, -interpretado por Jason Sudeikis- que es contratado como manager de un club de fútbol inglés. A pesar de sus ganas y optimismo, su inexperiencia despierta recelo y desdén entre jugadores y aficionados.

Schmigadoon! - Temporada 2: La comedia musical regresa con una segunda entrega para seguir acompañando a la pareja formada por Josh y Melissa en un viaje mochilero diseñado para fortalecer su relación romántica. En él, descubren un pueblo mágico donde todos viven en un musical de la época dorada de Hollywood, en los años 40. Allí, descubren que no pueden abandonarlo hasta encontrar el verdadero amor.

The Last Thing He Told Me: Protagonizada por Jennifer Garner, y basada en la novela de misterio de Laura Dave, nos presenta a Hannah, una mujer que intenta afrontar las consecuencias cuando su esposo Owen desaparece durante una investigación de malversación de fondos. El marido le ha dejado una nota rogándole que proteja a Bailey, su hijastra adolescente. La relación de entre ambas a veces es difícil, pero tras encontrar una bolsa de Owen con 600.000 dólares en efectivo, es necesario que ellas hablen para intentar obtener respuestas. El FBI comienza a investigar y Hannah se entera de que Owen oculta su verdadera identidad.

Dear Edward: Se trata de la adaptación de la exitosa y aclamada novela de Ann Napolitano del mismo nombre. Edward Adler, de 12 años, se convierte en el único superviviente de un devastador accidente aéreo en el que pierde a toda su familia. Cuando Edward y otras personas alrededor del mundo se ven afectadas por la tragedia, tratan de dar sentido a la vida después del accidente: se formarán amistades, conexiones y romances inesperados.