'Arny, historia de una infamia', nombre propio de los estrenos de HBO Max

A mediados de la década de los 90, la ciudad de Sevilla se convirtió en el epicentro de un escándalo que salpicó a personas tan conocidas como Jesús Vazquez, Jorge Cadaval o Javier Gurruchaga. El origen del caso estuvo en el sumario del juicio por las actividades de prostitución de menores producidas en el desaparecido bar gay de la capital andaluza, Arny. Tal fue el revuelo que levantó, que muchos consideraron que se estaba produciendo una caza de brujas contra los homosexuales.

Años después, HBO Max ha hecho un documental que se adentra en los hechos que ocurrieron en 1995 a través del testimonio de algunos de sus protagonistas como Jesús Vazquez, imágenes de archivo y expertos que siguieron de cerca el caso. Arny, historia de una infamia, que así se llama, es el principal estreno de la plataforma de streaming para el mes que acaba de arrancar. También llegan otros títulos esperados como The Last of Us, la serie basada en el famoso videojuego.

Estrenos destacados de HBO Max en enero

1 enero: Lizzo Live in Concert (Documental). The Howard Stern Interview: Bruce Springsteen (Documental).

3 enero: Aquellos que desean mi muerte (Película).

5 enero: Wahl Street (Documental – Temporada 2).

12 enero: Velma (Estreno).

13 enero: En un barrio de Nueva York (Película).



Basada en el musical de Broadway del mismo nombre, la cinta tiene como protagonistas a un grupo de vecinos del barrio newyorkino de Washington Heights: Usnavi, el simpático dueño de una bodega, criado por su abuela, que sueña con volver algún día a su República Dominicana natal; la abuela Claudia, que desempeña el rol de abuela para muchos de los vecinos del barrio; Vanessa, de quien Usnavi está perdidamente enamorado; y Nina, una vieja amiga del protagonista que regresa al barrio después de mucho tiempo, llevándole noticias inesperadas a sus padres, quienes han estado ahorrando toda la vida para darle una mejor educación académica de la que ellos tuvieron.

16 enero: The Last of Us (Estreno).



El creador de Chernobyl, Johan Renck, se ha unido al del famoso videojuego para dar forma a esta serie que sigue a Joel, un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie a través de un Estados Unidos postapocalíptico.

20 enero: Arny, historia de una infamia (Documental).



El documental se adentra en el escándalo que se desató a raíz de la investigación sobre una trama de corrupción de menores en Arny, un pub de ambiente gay de Sevilla. Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico Lara, forman parte del grupo de personas que se vieron implicadas en un caso que levantó un gran revuelo mediático, y que muchos calificaron como una caza de brujas contra los homosexuales.