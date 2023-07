Prime Time: cómo el entretenimiento cambió la forma de hacer tele

La llegada de las cadenas privadas a principios de los 90 cambió el panorama televisivo: el entretenimiento pasó a serlo todo. Prime Time, de Movistar+, hace un recorrido por esos años.

La historia de España cambió el 28 de octubre de 1956. Fue entonces cuando llegó la televisión a nuestro país y cuando TVE inició sus emisiones. Los que estén cerca de los 70 lo recordarán perfectamente, porque dicen que fue todo un hito. Primero hubo un canal, luego dos. A principios de los 90 llegarían las cadenas privadas. Y de ahí, a la TDT y la era del streaming. Y entre medias, los mandos de televisión, la pelea millonaria por las audiencias, las redes sociales....

Fue precisamente con la llegada de las cadenas privadas como Antena 3 y Telecinco cuando cambió la forma de hacer televisión en España. Fue entonces cuando el entretenimiento, y todos los formatos en los que tenía cabida, pasó a ser parte fundamental de nuestra historia y la oferta en prime time se amplificó hasta límites espectaculares. Desde ¿Qué apostamos? a That's My Jam pasando por Gran Prix, El Hormiguero, Martínez y Hermanos, Tu cara me suena, Noche VIP, OT, Gran Hermano, First Dates, Lo que necesitas es amor, Master Chef, Ilustres ignorantes, late nights como La noche se mueve, Esta noche cruzamos el Mississippi, Crónicas Marcianas, Late Motiv o La Resistencia o los grandes programas del corazón.

De una forma u otra, todos forman parte de nuestras vidas. Y como en Movistar+ lo saben bien, nos han preparado para septiembre Prime Time, un programa que, en tres capítulos, hace un recorrido, de una forma divertida y reflexiva, por la historia de los programas de entretenimiento en España.

Contado por los que formaron parte de ello

A través de entrevistas a los protagonistas de aquellos programas, imágenes de esos grandes shows y el análisis de expertos televisivos, Prime Time recuerda grandes momentos televisivos de las últimas décadas y los pone en su contexto social e histórico.

Arturo Valls, Andreu Buenafuente, Eva Soriano, Anne Igartiburu, Borja Terán, David Broncano, Carlos Sobera, Dani Martínez, Fernando Navarrete, Florentino Fernández, Isabel Gemio, Ismael Beiro, Jaime Cantizano, Chenoa, Javier Cárdenas, Karmele, Jesús Vázquez, Mercedes Milá, Pepe Colubi, Ramón García, Santi Acosta, Rosario Pardo, Rosa Villacastín, Sonia Monroy, Josep María Mainat, Yola Berrocal o El Gran Wyomin son solo algunos de los rostros conocidos que participan en este nuevo programa de Movistar+.